Tài xế hất CSGT ở Hải Phòng lên nắp capo đã đầu thú

Chiều 15/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Hoàng Trung Hiếu (SN 1985, trú tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) – đối tượng điều khiển ô tô hất CSGT lên nắp capo đã ra cơ quan công an đầu thú .

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 14h40 ngày 14/7, ở Ngã tư Chợ Kênh, tại Km37+800 Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Câu Đông (xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng), Tổ công tác Trạm CSGT Quang Trung (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện xe ôtô BKS 15A-508.83 đi theo hướng Quảng Ninh đi Thái Bình, vi phạm vượt đèn đỏ.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện, tuy nhiên lái xe ô tô này không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe tiến thẳng, khiến một CSGT phải bám vào cần gạt mưa, nằm trên nắp capô.

Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện trên đi khoảng hơn 1km, đến địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng thì CBCS Tổ công tác đã nhảy xuống, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện đi đâu không rõ.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu

Đến 12h15 ngày 15/7, Công an huyện An Lão, Công an huyện Tiên Lãng vận động được Hoàng Trung Hiếu, người điều khiển ô tô BKS 15A-508.83 ra đầu thú. Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của người điều khiển xe ô tô BKS 15A-508.83 có dấu hiệu về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.