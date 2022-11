Tai nạn thảm khốc tại Huế: Bắt tạm giam tài xế xe khách chạy lấn làn

Chiều 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khuya 9/11 tại Km 17+500 đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hương Thọ, TP Huế, ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ô tô khách giường nằm chở 38 hành khách đi hướng từ Nam ra Bắc.

Tại đây, xe ô tô khách do ông Thiện điều khiển va chạm với ô tô tải đi theo hướng ngược lại.

Hiện trường kinh hoàng sau cú va chạm giữa hai xe .

Hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Cơ quan công an cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.