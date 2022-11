Kinh hoàng hiện trường xe khách giường nằm đấu đầu xe tài tại Huế

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 9/11, tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn Quốc lộ 1A - đường tránh TP.Huế. Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 73C-097.01 do tài xế H. (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam va chạm với xe khách giường nằm biển kiểm soát 47F-002.86 do tài xế T. (49 tuổi, trú tại Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, xe ô tô tải bị tông nát phần đầu.Xe khách giường nằm vỡ phần đuôi, nằm ngang đường. Cú va chạm đấu đầu khiến hai 2 người tử vong, 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông trong đêm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn. >>> Mời độc giả xem thêm video Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy (Nguồn: THĐT)

