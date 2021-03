Tai nạn thảm khốc 7 người tử vong ở Thanh Hóa: Danh tính nạn nhân

Trong số 7 người tử vong vụ tai nạn thảm khốc khi một chiếc xe tải đâm vào taluy đường ở Thanh Hóa có đến 5 nạn nhân ở xã Trí Nang. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) khiến 7 người tử vong, hiện Công an huyện Lang Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong số 7 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn trên có đến 5 người ở xã Trí Lang, huyện Lang Chánh gồm: Phạm Thị Bích (sinh năm 1980, ở bản Cảy); Lê Thị Thi (sinh năm 1988, ở bản Cảy); Lê Thị Cảnh (sinh năm 1984, ở bản Cảy); Lê Thị Sơn (sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn) và Lê Minh Lá (sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn).

Ngoài ra còn có 2 nạn nhân Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định); Tô Quanh Văn (sinh năm 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Trước đó, vào khoảng 21h15 đêm ngày 22/3, tại Km 13+570 Tỉnh lộ 530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chiếc xe tải biển số 36C-13.640 chở cây keo, đâm vào taluy dương bên phải, làm 7 người ngồi trên cabin tử vong bao gồm cả lái và phụ xe (trong đó có 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu).

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân và phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh cho biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Lang Chánh đã huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tiến hành điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

