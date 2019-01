Tai nạn ở Hải Dương: Chọn đường đúng luật, hậu quả không thảm tới thế!

Vụ tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương mấy ngày qua gây phẫn nộ dư luận. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế xe tải ngủ gật và sử dụng ma túy đá trước đó 1 tuần. Lái xe Lương Văn Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo diễn biến vụ tai nạn, vào khoảng 14h ngày 21/1, tại Km76+500, tuyến QL5 thuộc địa phận thôn Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ xã Kim Lương đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ. Tại hiện trường tai nạn ở Hải Dương, đoàn đại biểu sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương đã đi bộ theo lối dẫn từ Nghĩa trang ra quốc lộ 5 khoảng 100 mét. Khi lên QL 5 họ tiếp tục đi tại làn đường dành cho xe thô sơ trở về trụ sở UBND xã theo hướng ngược chiều để lên cầu vượt. Điểm giao cắt đường sắt mà đoàn lựa chọn đi ra. Rồi men ngược theo QL 5 đi lên cầu vượt. Con đường này được cho là không an toàn nhưng đoàn cán bộ xã hơn 60 người đã lựa chọn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Trong khi đó có một con đường khác an toàn dành cho người đi bộ lựa chọn. Tại khu vực đường dẫn ngay cổng nghĩa trang liệt sĩ, đoàn người có thể đi con đường này. Con đường an toàn dẫn từ nghĩa trang liệt sĩ qua trường tiểu học Kim Lương. Con đường dẫn từ nghĩa trang qua 3 trường học nối liền với điểm lên cầu dân sinh này có vai trò như một đường gom. Đường dẫn lên cầu vượt an toàn. Lối lên từ đường gom lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Bậc thang dành cho người đi bộ lên xuống cầu vượt đúng quy định Rất tiếc đoàn cán bộ đã không chọn cung đường an toàn, đúng luật để đi. Họ đi tắt ngược chiều trên quốc lộ để đi nhanh hơn dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong.

Vụ tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương mấy ngày qua gây phẫn nộ dư luận. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế xe tải ngủ gật và sử dụng ma túy đá trước đó 1 tuần. Lái xe Lương Văn Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo diễn biến vụ tai nạn, vào khoảng 14h ngày 21/1, tại Km76+500, tuyến QL5 thuộc địa phận thôn Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ xã Kim Lương đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ. Tại hiện trường tai nạn ở Hải Dương, đoàn đại biểu sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương đã đi bộ theo lối dẫn từ Nghĩa trang ra quốc lộ 5 khoảng 100 mét. Khi lên QL 5 họ tiếp tục đi tại làn đường dành cho xe thô sơ trở về trụ sở UBND xã theo hướng ngược chiều để lên cầu vượt. Điểm giao cắt đường sắt mà đoàn lựa chọn đi ra. Rồi men ngược theo QL 5 đi lên cầu vượt. Con đường này được cho là không an toàn nhưng đoàn cán bộ xã hơn 60 người đã lựa chọn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Trong khi đó có một con đường khác an toàn dành cho người đi bộ lựa chọn. Tại khu vực đường dẫn ngay cổng nghĩa trang liệt sĩ, đoàn người có thể đi con đường này. Con đường an toàn dẫn từ nghĩa trang liệt sĩ qua trường tiểu học Kim Lương. Con đường dẫn từ nghĩa trang qua 3 trường học nối liền với điểm lên cầu dân sinh này có vai trò như một đường gom. Đường dẫn lên cầu vượt an toàn. Lối lên từ đường gom lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Bậc thang dành cho người đi bộ lên xuống cầu vượt đúng quy định Rất tiếc đoàn cán bộ đã không chọn cung đường an toàn, đúng luật để đi. Họ đi tắt ngược chiều trên quốc lộ để đi nhanh hơn dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong.