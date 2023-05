Sức khỏe bé gái 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị bạo hành giờ ra sao?

Liên quan tới vụ bé gái 2 tháng tuổi bị bạo hành dã man, ngày 23/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bé N.N.T.C, sinh ngày 25/2/2023, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã rời máy và tự thở oxy. Trước đó, ngày 20/5, cháu C nhập viện cấp cứu và được điều trị tích cực trong phòng hồi sức tại khoa Nhi, phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa.

Bé gái đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị bạo hành.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền thành phố này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm khai sinh. Đồng thời đề nghị cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho bé C. Cơ quan này cũng cử cán bộ theo dõi để hỗ trợ. Động thái này bắt nguồn từ việc bé C nhập viện do bạo hành đã có nhiều cá nhân, tổ chức liên hệ hỗ trợ chi phí điều trị.

Như đã đưa tin, Công an TP Đà Lạt đã bắt giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt; bạn trai của N.T.H.A, mẹ bé C.), nghi phạm bạo hành bé C., để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Ngoài Thương, mẹ của bé gái cũng bị điều tra, được tại ngoại để chăm sóc con đang điều trị tại bệnh viện. Hiện, Công an đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can.

Đối tượng Trần Hoài Thương.

Bước đầu, Thương khai nhận, trong quá trình sống với chị A., Thương thấy bé C. hay khóc nên vào các ngày 14 và 16/4, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé. Đêm 19/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng chị A. sử dụng. Đến trưa 20/5, Thương cho bé C. uống sữa nhưng bé không uống, cho nên y dùng núm vú giả đặt vào miệng bé và dán băng keo. Khi thấy bé khó thở, Thương mới mở băng keo.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Thương tiếp tục tát vào vùng mặt, đầu, làm bé C. khó thở và ngất. Lúc này, Thương mới đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng nói mình là hàng xóm. Theo Công an TP Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và mẹ bé C. đều dương tính với ma túy. Thương từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị xử phạt 2 năm tù vào năm 2016.