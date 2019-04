Sự thật nữ hành khách 18 tuổi tố bị quấy rối sàm sỡ trên máy bay

Trước thông tin cho rằng nữ hành khách bị quấy rối sàm sỡ trên máy bay, Đồn Công an Nội Bài (Hà Nội) đã làm việc lấy lời khai, tường trình các bên liên quan xác định hành khách không có hành vi sàm sỡ mà chỉ do hiểu nhầm và hai bên hành khách đã xin lỗi nhau.

Sáng 15/4, trên mạng xã hội đăng tải thông tin người nhà nữ hành khách cho rằng con gái mình bị sàm sỡ trên chuyến bay ra Hà Nội.

Ngay sau khi đăng tải, clip thu hút sự quan tâm của nhiều người. Liên quan đến vụ việc này, chiều cùng ngày, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, vào khoảng hơn 17h ngày 12/4, trên chuyến bay VJ 468 chặng bay VCA-HAN hạ cánh tại Nội Bài, sau khi lấy xong hành lý ký gửi người nhà đi cùng và hành khách Phạm Thị Phương T. (SN 2001) ngồi ghế 23D có thông báo với nhân viên phục vụ mặt đất HGS là bị Nguyễn Hoàng C. (Quê Nghệ An) ngồi ghế 24F quấy rối, sàm sỡ cháu T.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng

Ngay sau khi nhận được thông tin an ninh hàng không phối hợp Đồn công an Nội Bài mời các cá nhân có liên quan lên phòng cơ động để làm việc. Đồn Công an Nội Bài đã làm việc lấy lời khai, tường trình các bên liên quan, xác minh vụ việc.