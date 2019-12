Sau 2 tháng bị dẹp, xóm cà phê đường tàu giờ ra sao?

Tàu ngày 10/10, phố đường tàu song song với đường Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lực lượng chức năng dỡ bảng biển, đặt biển cấm du khách tụ tập, uống cà phê tại khu vực này. Trao đổi về vấn đề liên quan đến sự việc trên, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, việc du khách đi lại xung quanh đường tàu gây mất an toàn khi có tàu chạy qua và gây cản trở đến việc duy tu bảo trì đường sắt. Ngoài ra, khi đi qua tụ điểm cà phê, tàu thường phải chạy chậm hơn 30 km/h và lái tàu phải chờ du khách nhường đường, gây chậm tàu, nhiều đoàn tàu thay đổi giờ chạy nên có thể đi qua bất ngờ và không đảm bảo an toàn cho du khách đi lại khu vực trên. Theo ghi nhận của PV vào ngày 29/12, tại quán cà phê đường tàu sau khi bị cấm có ít người qua lại tại đây đa số là người dân sinh sống tại khu vực này, nhiều cửa hàng nước khách vắng tanh. Nhiều hàng quán đã khóa cửa không còn mở bán hàng nhộn nhịp như ngày trước nữa. Phố đường tàu nhộn nhịp đông đúc ngày nào nay vắng vẻ.

Theo chị Hà (chủ cửa hàng nước tại khu vực phố Phùng Hưng) cho biết, từ khi chính quyền địa phương rào chắn ngăn chặn du khách ra vào khu vực đường tàu Phùng Hưng, các hộ gia đình sinh sống tại khu vực bị kiểm soát việc đi lại hàng ngày và đời sống nhiều hộ gặp khó khăn. Còn các quán cà phê,... dạo gần đây vẫn mở bình thường, tuy nhiên lượng khách đến uống nước tại đây giảm rất nhiều, thậm chí nhiều quán còn không có khách nên nhiều quán cà phê đã tạm thời đóng cửa. Dù quán cà phê vẫn mở bán nhưng vắng bóng khách. Nhiều du khách tìm đến địa điểm này để check-in, nhưng do bị ngăn lại nên buộc phải đứng bên ngoài. Nhóm du khách may mắn được vào thưởng thức trong quán nước. Do số lượng cửa hàng nước giảm nên nhiều du khách được tập trung lại các quán đang kinh doanh. Nhiều du khách thích thú khi được vào trong quán nước tại khu vực này. Du khách thích thú check-in tại đường tàu. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm nổi tiếng này vì tiềm ẩn nguy cơ tại nạn rất cao, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Cấm cafe đường tàu: Người dân nói gì? (Nguồn: VTC9)

