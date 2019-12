Sài Gòn se lạnh bất chợt, người dân thích thú

Theo ghi nhận của PV, khoảng 5h sáng, khu vực các quận trung tâm quận TP.HCM vắng người hơn những ngày thường, một số người ra đường sớm đều phải "trang bị" thêm áo khoác, khẩu trang, găng tay và cả khăn để giữ ấm. Nhiệt độ giảm mạnh, trời có gió thổi khá mạnh khiến không khí lạnh bao trùm. Đường Đồng Khởi (quận 1) lúc 6h, vắng người hơn mọi ngày. Gió thổi khá mạnh kèm không khí lạnh khiến nhiều người phải mang thêm găng tay, áo khoác ra đường. Tuy thích thú với kiểu thời tiết se lạnh hiếm có, nhưng vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, nhiều người cũng tỏ ra lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là lần đầu kể từ đầu năm, nhiệt độ ở TP.HCM xuống thấp, dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới. Một cô gái quấn thêm khăn len, găng tây len ra đường lúc sáng sớm trên đường Lương Đình Của (quận 2). Kiểu thời tiết se lạnh như ở Đà Lạt khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Đến 8h, tuy mặt trời lên khá cao, có nắng nhẹ nhưng không khí vẫn khá lạnh. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, TP.HCM nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung sẽ duy trì thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm với nền nhiệt dưới 20 độ C, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nếu các đợt gió mùa xuất hiện liên tục ở phía Bắc, TP.HCM có thể lạnh đến Giáng Sinh, khoảng Tết Dương lịch thì cường độ sẽ mạnh hơn. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM có thể xuống dưới 20 độ C.

