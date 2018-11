Sa thải bảo vệ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình trận gặp Malaysia

Nhân viên an ninh lén đưa người không có vé vào sân Mỹ Đình trong trận gặp Malaysia tại AFF Cup 2018 hôm 16/11 đã bị sa thải vào chiều 19/11.

CĐV không vé vượt rào an ninh, chiếm chỗ xem AFF Cup ở Mỹ Đình Rất nhiều CĐV không cần mua vé vẫn vào sân xem tuyển Việt Nam đá với Malaysia tối 16/11 sau khi vượt rào, qua mặt an ninh ở sân Mỹ Đình.

Cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đại diện Công an Hà Nội, đại diện ban giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và công ty bảo vệ KTC đã được tổ chức vào chiều 19/11 ở trụ sở VFF. Nội dung cuộc họp xoay quanh chuyện nhân viên bảo vệ tiếp tay cho một số người không có vé vào sân hôm 16/11 trong trận gặp Malaysia.

Tại cuộc họp, công ty bảo vệ KTC thừa nhận một nhân viên khi đang làm nhiệm vụ đã cho một số người không có vé vào khán đài lúc đầu hiệp hai. Căn cứ trên bản tường trình của nhân viên này, KTC đã quyết định sa thải.

Cổ vũ an toàn, văn minh chính là cách người hâm mộ chứng minh tình yêu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Cũng liên quan tới công tác tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, ban tổ chức trận đấu đánh giá các đơn vị làm nhiệm vụ đã rất nỗ lực và các công việc liên quan đến an ninh, an toàn của trận đấu được thực hiện tốt hơn so với trước đây.



Hành vi vi phạm của nhân viên KTC xuất phát từ sự bộc phát, thiếu nhận thức cá nhân, không phải sự việc có tính tổ chức. Ban tổ chức đã yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền và giám sát để thắt chặt kỷ luật, tránh tái diễn vi phạm như vừa qua, gây ảnh hưởng đến uy tín của ban tổ chức cũng như chính các đơn vị.

Đối với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia tối 24/11 tại Hàng Đẫy, Công an Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra nhằm loại bỏ những vật nguy hiểm do khán giả mang theo. Ban tổ chức sẽ tăng cường các biện pháp như dùng loa, tờ rơi và bảng chỉ dẫn để hỗ trợ khán giả vào đúng các cửa, các khán đài.