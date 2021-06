Quốc Cường Gia Lai chịu trách nhiệm gì vụ Tất Thành Cang bán đất công giá rẻ?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Sai phạm của các bị can trên liên quan chuyển nhượng 32ha ở xã Phước Kiển (Nhà Bè) từ Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai không qua đấu giá trái với quy định gây thất thoát số tiền rất lớn.