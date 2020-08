Quen qua mạng xã hội, nhiều cô gái bị dụ vào nhà nghỉ tâm sự

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Đô (SN 1999, trú tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Đô có gặp và kết bạn với em Đặng (SN 2005, ở thành phố Lạng Sơn) qua mạng xã hội facebook. Sau đó vài ngày, Đô nhắn tin rủ M. đi chơi. Trong cuộc đi chơi đó, Đặng đã bị Đô đưa vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Dụ dỗ bé gái 11 tuổi làm "chuyện người lớn": Ngày 23/7, Công an TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thái (SN 2004, ngụ huyện Phong Điền), điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thái quen với N.K.V. (SN 2009), qua mạng xã hội. Chiều 15/7, Thái chở bé gái đi chơi. Tối cùng ngày, Thái đưa bé gái về nhà ở Phong Điền, quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, Thái tiếp tục xâm hại tình dục nạn nhân. Bé gái dưới 13 tuổi bị thanh niên dụ quan hệ tình dục: Ngày 11/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Mai Thành Dự (20 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Hoa (tên đã thay đổi, dưới 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thông qua mạng xã hội Facebook, bé gái dưới 13 tuổi quen biết với Dự. Trong một lần đi chơi, thanh niên này đã dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn. Qua điều tra, Dự đã nhiều lần cùng bé gái dưới 13 tuổi quan hệ tình dục. Quen nhau qua facebook, nam thanh niên 17 lần quan hệ với bé gái: Ngày 17/2, VKSND TP Cần Thơ đã truy tố Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) do có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Từ giữa năm 2015, Phong và cháu B.A (sinh ngày 3/9/2006, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có quen nhau thông qua mạng xã hội facebook. Sau đó, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục tại một khu dân cư gần nhà của bị hại. Ngày 2/10/2019, gia đình cháu B.A phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan chức năng trình báo. Thiếu nữ bị ép quan hệ tình dục, bán vào quán karaoke: Khoảng tháng 3/2019, thông qua các mối quan hệ xã hội và mạng xã hội, em N. (16 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quen Trần Văn Hải (25 tuổi, quê Bến Tre). Hải cho biết đang làm nghề môi giới thuyền viên đi biển. Sau gần 10 ngày trò chuyện qua mạng xã hội, Hải đón em N. từ huyện Long Điền qua TP Vũng Tàu chơi, rồi vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục. Sau đó, Hải đã dụ dỗ và lừa bán em N. cho một quán karaoke trên địa bàn TP Vũng Tàu để hoạt động mại dâm. Nữ sinh bị dụ dỗ vào nhà nghỉ quan hệ: Ngày 14/03/2019, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuyến khai, thông qua mạng xã hội, hắn làm quen được với cháu S. Sau một thời gian nói chuyện, Tuyến tỏ tình yêu đương rồi dụ dỗ cháu S. đi chơi. Đêm 5/3, cháu S. rủ thêm cháu H. đến gặp Tuyến, rồi sau đó cả 3 sang một nhà nghỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cả 3 cùng thuê một phòng nghỉ. Tại đây, Tuyến đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu S. >>> Xem thêm video: Bị dụ dỗ qua mạng xã hội, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại. Nguồn: VTC 14.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Đô (SN 1999, trú tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Đô có gặp và kết bạn với em Đặng (SN 2005, ở thành phố Lạng Sơn) qua mạng xã hội facebook. Sau đó vài ngày, Đô nhắn tin rủ M. đi chơi. Trong cuộc đi chơi đó, Đặng đã bị Đô đưa vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Dụ dỗ bé gái 11 tuổi làm "chuyện người lớn": Ngày 23/7, Công an TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thái (SN 2004, ngụ huyện Phong Điền), điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thái quen với N.K.V. (SN 2009), qua mạng xã hội. Chiều 15/7, Thái chở bé gái đi chơi. Tối cùng ngày, Thái đưa bé gái về nhà ở Phong Điền, quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, Thái tiếp tục xâm hại tình dục nạn nhân. Bé gái dưới 13 tuổi bị thanh niên dụ quan hệ tình dục: Ngày 11/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Mai Thành Dự (20 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Hoa (tên đã thay đổi, dưới 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thông qua mạng xã hội Facebook, bé gái dưới 13 tuổi quen biết với Dự. Trong một lần đi chơi, thanh niên này đã dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn. Qua điều tra, Dự đã nhiều lần cùng bé gái dưới 13 tuổi quan hệ tình dục. Quen nhau qua facebook, nam thanh niên 17 lần quan hệ với bé gái: Ngày 17/2, VKSND TP Cần Thơ đã truy tố Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) do có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Từ giữa năm 2015, Phong và cháu B.A (sinh ngày 3/9/2006, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có quen nhau thông qua mạng xã hội facebook. Sau đó, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục tại một khu dân cư gần nhà của bị hại. Ngày 2/10/2019, gia đình cháu B.A phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan chức năng trình báo. Thiếu nữ bị ép quan hệ tình dục, bán vào quán karaoke: Khoảng tháng 3/2019, thông qua các mối quan hệ xã hội và mạng xã hội, em N. (16 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quen Trần Văn Hải (25 tuổi, quê Bến Tre). Hải cho biết đang làm nghề môi giới thuyền viên đi biển. Sau gần 10 ngày trò chuyện qua mạng xã hội, Hải đón em N. từ huyện Long Điền qua TP Vũng Tàu chơi, rồi vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục. Sau đó, Hải đã dụ dỗ và lừa bán em N. cho một quán karaoke trên địa bàn TP Vũng Tàu để hoạt động mại dâm. Nữ sinh bị dụ dỗ vào nhà nghỉ quan hệ: Ngày 14/03/2019, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuyến khai, thông qua mạng xã hội, hắn làm quen được với cháu S. Sau một thời gian nói chuyện, Tuyến tỏ tình yêu đương rồi dụ dỗ cháu S. đi chơi. Đêm 5/3, cháu S. rủ thêm cháu H. đến gặp Tuyến, rồi sau đó cả 3 sang một nhà nghỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cả 3 cùng thuê một phòng nghỉ. Tại đây, Tuyến đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu S. >>> Xem thêm video: Bị dụ dỗ qua mạng xã hội, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại. Nguồn: VTC 14.