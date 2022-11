Quảng Nam: Phát hiện vụ vận chuyển động vật rừng trái phép cực lớn

Trước đó, vào ngày 17/11, Công an huyện Nam Giang nhận được tin báo của quần chúng về việc có một nhóm đối tượng đang vận chuyển động vật rừng trái phép với quy mô lớn. Công an huyện Nam Giang đã triển khai các tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra ô tô bán tải do Nguyễn Quang Bằng (sinh năm 1995, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, khi phương tiện đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14D thuộc thôn Bến Giằng (xã Cà Dy, huyện Nam Giang).



Qua kiểm tra thùng xe phía sau có một số sắt phế liệu được ngụy trang ở trên, bên dưới là các bao tải chứa 12 cá thể nghi là chồn với trọng lượng 29,9 kg, 1 cá thể nghi là nhím nặng 7 kg, 8 cá thể nghi là mang có trọng lượng 108,6 kg cùng 5 cá thể nghi là heo rừng nặng 111,4 kg.

Số động vật rừng không rõ nguồn gốc được Công an huyện Nam Giang bắt giữ.

Tất cả số động vật trên đều đã chết. Trong đó, nhím, mang, heo rừng đều đã bỏ đầu và nội tạng. Tổng trọng lượng của 4 loại này là 259,9 kg.

Ngoài ra, khi kiểm tra trên xe còn phát hiện trong hành lý của Đào Văn Vệ (sinh năm 1992, trú huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) có 1 túi ni lông chứa một số vảy động vật, 4 sừng động vật, 11 nanh động vật, 3 bộ phận nội tạng động vật. Tất cả đều chưa xác định được chủng loại, nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.