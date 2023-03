Quảng Nam: Cháy nhà trong đêm, hai vợ chồng tử vong

Theo thông tin ban đầu, tối 2/3, ngôi nhà gỗ của hai vợ chồng già ở thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bất ngờ bốc cháy lớn. Do địa hình xảy ra vụ cháy nhà ở cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy khiến ngôi nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, hai vợ chồng lớn tuổi không thoát kịp khi xảy ra cháy nên đã tử vong.

Hiện Công an huyện Nam Trà My đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do hai người này đốt củi sưởi ấm.

