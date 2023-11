Thi công dang dở, tuyến đường huyết mạch đi Hội An ngập trong bùn đất

ĐT608 là tuyến đường huyết mạch nối thị xã Điện Bàn với TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là được xem là tuyến đường gần nhất để người dân và du khách từ thị xã Điện Bàn xuống Hội An, nên lượng xe lưu thông rất lớn. Gần đó lại có cụm công nghiệp Thanh Hà (Hội An) và cụm công nghiệp An Lưu (Điện Bàn) nên công nhân cũng thường xuyên qua lại tuyến đường này. Sau thời gian dài bị xuống cấp, hư hỏng, dự án nâng cấp cải tạo tuyến ĐT608 đã được triển khai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Khởi công từ tháng 9/2020, nhưng đến nay do còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn trong cảnh ngổn ngang. Đất đá thi công giăng tứ bề khiến mặt đường càng thêm hẹp. Đoạn đường từ ngã 3 cây xăng Sông Lai đến cống Lai Nghi thi công dang dở suốt nhiều tháng nay giờ ngập ngụa bùn đất. Mưa lớn những ngày qua khiến cho việc lưu thông qua đoạn đường này hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.Tuyến đường huyết mạch đi Hội An trông như đường làng. Xe cộ lưu thông từ hai hướng qua đoạn đường này phải vật lộn với mặt đường trơn trượt, sình lầy. Mưa vẫn đang tiếp diễn nên công tác sửa chữa đoạn đường này gặp nhiều khó khăn. Xe đạp hay xe máy lưu thông theo hướng phường Điện Phương - TP. Hội An và ngược lại chỉ còn cách đi vào vỉa hè sát hồ chứa nước Lai Nghi. Một số phương tiện và nhân lực được điều động để khắc phục tạm nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

