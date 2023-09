Quảng Bình: Đảm bảo ATGT dịp nghĩ lễ và đầu năm học mới

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình sẽ huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế và làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn.

Lực lượng CSGT Quảng Bình tăng cường công tác tuần tra xử lý

Cụ thể, phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động bố trí lực lượng với 100% quân số, thành lập 10 tổ tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn để bảo đảm TTATGT triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 1A, 12A, đường Hồ Chí Minh, các địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy nơi diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống, các điểm vui chơi, giải trí, khu đông dân cư, khu vực phức tạp về TTATGT và TTCC.



Công tác tuần tra sẽ phủ khắp trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Trong quá trình TTKS, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các lái xe, người tham gia giao thông, lực lượng CSGT sẽ cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định, để hàng trên khoang hành khách, không đóng cửa lên xuống khi xe chạy, đi không đúng phần đường, làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, điều khiển xe không có giấy phép lái xe; chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp với lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả “ Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là những ngày đầu khai giảng năm học mới.

