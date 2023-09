Lộ diện iPhone 15 màu xanh lá khác biệt: iFan có hài lòng?

Một tài khoản nổi tiếng chuyên cung cấp các thông tin rò rỉ Majin Bu đã đăng ảnh iPhone 15 màu xanh lá, được so sánh với mẫu iPhone 12 mini màu xanh bạc hà. Không rõ liệu Apple sẽ công bố màu này tại sự kiện ra mắt vào tháng 9 hay chờ đến năm 2024. Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy cổng USB-C của iPhone 15 được phủ màu giống với vỏ máy. iPhone 15 sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Wonderlust" vào ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương, và người dùng cũng có thể mong đợi các sản phẩm mới như Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2. Dòng iPhone 15 vẫn bao gồm 4 phiên bản: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ có khung titan và viền màn hình mỏng hơn. Cả 4 phiên bản đều có thiết kế mới với khu vực Dynamic Island, và sẽ sử dụng cổng USB-C thay cho cổng Lightning. Thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone 15 Pro Max sẽ được sản xuất với số lượng lớn trong tuần này, mặc dù lo ngại về tình trạng cung ứng. Apple đang dự định tăng sản lượng iPhone 15 Pro Max lên 35-40% so với lô hàng ban đầu của iPhone 15. Một trong những tính năng được kỳ vọng là ống kính tiềm năng, và có thông tin Apple đang xem xét việc mở bán iPhone 15 sớm hơn ở thị trường Việt Nam, có thể cùng thời điểm với Singapore. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

