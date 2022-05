Quá trình truy bắt nghi phạm sát hại 3 người nhà vợ cũ ở Phú Yên

Liên quan tới vụ sát hại 3 người ở Phú Yên, ngày 30/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Công an Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được nghi phạm Đoàn Minh Hải (SN 1988, ngụ tỉnh Phú Yên)tại quận 12, TP HCM và đang di lý nghi phạm về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, sáng 29/5, người dân sinh sống ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện ông N.C. (SN 1962), bà L.Th.L. (SN 1964, vợ ông C.) và chị Ng.Th.D. (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) tử vong nên báo Công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra. Qua khám nghiệm, hiện trường có nhiều vết máu. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng trọng án của Cục C02 có mặt để phối hợp cùng nhau truy xét phá án. Một tổ công tác gồm nhiều cán bộ cán bộ điều tra, trinh sát giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ, đã từng tham gia phá nhiều vụ án mạng trước đó đã có mặt phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên thu thập tài liệu, lên phương án điều tra, truy xét. Người dân cho biết, vợ chồng ông C. còn 1 người con nữa là anh N.H. (SN 1999) nhưng người này đi làm ở xa nên thoát chết. Riêng chị D. và Hải có 1 người con chung là cháu V. (SN 2019). Gần 3 năm trước, chị D. đưa con gái về ở cha mẹ mình và người em trai. Từ lúc xảy ra vụ án, bé V. biến mất. Căn nhà xảy ra vụ án nằm cách nhà người dân hàng chục mét nên cũng không ai hay biết chuyện gì trong thời điểm xảy ra vụ án mạng. Công an xác định được cháu V. ở nhà ông bà nội cách hiện trường vụ án khoảng 400m. Đáng nói, sau khi xảy ra vụ án, Hải cũng biến mất không ai hay biết. Qua xác minh, Hải có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Một trinh sát Cục C02 cho biết, quá trình điều tra, Công an nhận định Hải là nghi phạm gây án nên khẩn trương truy bắt. Có khả năng đối tượng di chuyển vào TP HCM qua tỉnh Tây Ninh và bỏ trốn qua Campuchia. Ngay trong ngày, nhiều tổ trinh sát của đơn vị đã dò tìm từng bến xe, tuyến đường… để tìm kiếm Hải. Khoảng 17h45 cùng ngày, trinh sát phát hiện Hải đang đi xe máy ở Quốc lộ 1A, quận 12 (TP HCM) nên ập vào khống chế, bắt giữ. Sau đó, Hải được di lý về trụ sở Cục C02, Bộ Công an lấy lời khai. Hải khai quen biết chị D. và nảy sinh tình cảm nam nữ. Năm 2018, cả hai đi tới hôn nhân và có với nhau 1 người con. Thế nhưng, vài tháng sau cả 2 vợ chồng ly hôn. Hải cho rằng cha mẹ vợ không “nể” mình. Sau ly hôn, chị D. mang con nhỏ về nhà cha mẹ là ông C. – bà L. để chăm sóc. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về hay đi ngang qua nhà vợ cũ thì đều vào tìm gặp. Những lần đầu, ông C. – bà L. cũng để Hải thăm con. Nhiều lần tìm gặp con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con và ngăn cản, nói nặng nhẹ với Hải, em trai của vợ cũ là H. nhiều lần tỏ thái độ với Hải. Chính vì thế, Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ và em trai của vợ cũ. Trưa 28/5, Hải mang theo búa, dao đi tới nhà cha mẹ vợ cũ với mục đích nếu gặp cha mẹ vợ và em trai thì sẽ ra tay. Hải đứng ngoài cạnh hàng rào nhìn vào nhà thì thấy con là cháu V. đi ra trước hiên nhà. Khi cháu V. vừa đi vào trong nhà, Hải cầm búa đi thẳng vào nhà. Thấy ông C. đứng gần bàn, Hải đánh vào đầu khiến ông này la lên rồi nằm gục tại chỗ. Bà L. cùng chị D. chạy lên hô hoán thì Hải dùng búa đánh vào đầu cả hai. Tiếp đó, Hải dùng dao đâm vào người ông C., bà L., vợ cũ tử vong. Hải tìm kiếm nhưng không thấy em trai chị H. nên ôm con gái đi về nhà gửi cho cha mẹ. Sau đó, Hải quay lại căn nhà để “thăm” vợ cũ lần cuối rồi lái xe máy chạy vào TP HCM. Đến 1h ngày 29/5, Hải đi xe tới TP HCM rồi dừng ăn sáng, uống cà phê ở quán. Quá trình di chuyển, Hải tháo biển số xe bỏ vào ba lô. Do có người bạn ở đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân nên Hải lái xe tới đây. Bạn của Hải do không biết bạn mình gây ra vụ án nên cho mượn tiền…Sau đó, Hải lái xe rảo quanh nhiều tuyến đường để lẩn trốn. Tuy nhiên, trinh sát đã lần theo bắt giữ được Hải khi đang đi trên Quốc lộ 1A, quận 12. >>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

