Phút sung sướng và cái kết dành cho những gã trai hiếp dâm, sát hại bạn tình

Trưa 21/9/2019, V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) rời quán đi với Chiêu đến rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Sau khi quan hệ tình dục với cô gái, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Chiêu lấy xe máy, nữ trang và điện thoại của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra truy xét, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Chiêu, thu giữ các tang vật là tài sản của nạn nhân.

Còn chiều 2/2/2019, vụ việc hiếp dâm giết rồi phi tang xác xuống sông ngày cận Tết khiến dư luận bàng hoàng . Đối tượng Phạm Tuấn (trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến nghi án hiếp, giết rồi vứt xác một cô gái trú cùng địa phương.

Khi thấy chị Thái Thị Lan Nh. (trú xã Quế Phước) không về nhà, gia đình đã tỏa ra tìm kiếm đồng thời trình báo Công an huyện Nông Sơn vào cuộc xác minh. Cơ quan Công an bước đầu xác định có thể chị Nh. đã bị Tuấn hiếp rồi giết, vứt xác nên đã tổ chức truy bắt nghi phạm. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã hiếp rồi giết, vứt xác chị Nh. xuống sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Quế Phước.

Tuy nhiên, đến nay thi thể của chị Nh. vẫn chưa được tìm thấy, còn đối tượng Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một vụ án khác tương tự từng gây xôn xao dư luận xảy ra khoảng đầu tháng 10/2017. Qua mạng xã hội Nguyễn Văn Thực, SN 1984, trú ở xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam quen biết với chị Bùi Thị Huệ, SN 1983, trú ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Văn Thực tại tòa. Chiều ngày 23/10/2017, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân chơi. Tới khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ từ chối. Ngay sau đó, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Thực đẩy xác chị Huệ xuống mương nước. Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống sông để phi tang, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26/10, Thực bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nam Định. TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo án tử hình. Ghê rợn nhất trong những vụ hiếp rồi giết nạn nhân có lẽ là vụ giết người tình sau khi "ân ái" rồi ôm xác ngủ suốt 2 ngày. Ngày 17/9/2018, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Đông (sinh năm 1974, quê Vĩnh Phúc) tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Đông phải chấp hành là tử hình. Bị cáo Hoàng Trọng Đông tại tòa. Theo cáo trạng, ngày 30/6/2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ tại quận Tân Bình (TPHCM), tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau đó, Đông sinh sự ghen tuông và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi chị T. đang mặc quần áo, Đông dùng tay siết cổ nạn nhân cho tới chết. Ngày 2/7, Đông quấn thi thể nạn nhân bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi nilon chở bằng xe máy từ TPHCM về Bà Rịa-Vũng Tàu tìm nơi phi tang. Sau khi vứt thi thể người tình, Đông đã chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được hơn 24 triệu đồng. Ngày 4/4/2017, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu du lịch bỏ hoang tại ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nên trình báo cơ quan điều tra. Sau một thời gian, gia đình chị T. đã tới cơ quan điều tra để khai báo về sự mất tích của chị T., từ đó tung tích của nạn nhân cũng được làm rõ. Từ các mối quan hệ của nạn nhân, công an xác định Đông chính là người sát hại chị T. TAND TPHCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đông tử hình. Ngoài ra, Đông phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 235 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai tang phí, đồng thời cấp dưỡng cho con bị hại 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.