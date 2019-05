Phục vụ thiếu nữ xinh đẹp, gã trai kiếm khá ở phiên chợ vùng cao

Cũng như ở các phiên chợ vùng cao, chợ phiên Lộc Bình, Lạng Sơn cũng có vài thợ cắt tóc làm đẹp cho các nam nhi. Những người làm nghề cắt tóc, chụp ảnh, bọc răng vàng ở các phiên chợ vùng cao thường phải di chuyển theo lịch của các phiên chợ quanh vùng để hành nghề. Chỉ một chiếc ô với dụng cụ, đồ nghề, những 'phó cạo' vùng cao dễ dàng hành nghề ở các phiên chợ. Do mỗi tuần chỉ họp 1 phiên vào buổi sáng nên 2 thợ cắt tóc ở chợ phiên Sủng Chảng, Yên Minh, Hà Giang khá bận rộn. Chỉ cần một khoảng đất trống bên chợ phiên Cán Cấu, Si Ma Cai, Lào Cai, người đàn ông này đã có thể hành nghề 'tút tát' nhan sắc cho các 'đấng mày râu'. Ông Liềng Văn Năm (52 tuổi), người dân tộc Nùng đã làm nghề cắt tóc vài chục năm. Vào sáng thứ Ba hàng tuần, ông Năm lại đến chợ phiên Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai hành nghề. Từ thứ Tư đến Chủ nhật ông hành nghề tại các chợ phiên khác trên địa phận huyện. Cùng với ông Năm, anh Long Thanh Xuân (39 tuổi) cũng hành nghề cắt tóc trên chiếc xe máy ở các chợ phiên thuộc huyện Mường Khương. Anh Xuân cho biết, giá cắt tóc cho mỗi người là 20 ngàn đồng ở chợ phiên các xã, 25 ngàn đồng ở phiên chợ huyện, mỗi phiên chợ anh thu được 300 đến 350 ngàn đồng. Ở những chợ phiên vùng cao cũng thường có những quầy chụp ảnh lưu niệm. Đây là một quầy chụp ảnh lưu niệm ở chợ phiên Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai thời vẫn còn chụp bằng máy ảnh phim. Khách chụp xong phải chờ đến phiên chợ tiếp theo mới có thể lấy được ảnh do thợ phải mang về thành phố Lào Cai tráng rửa ảnh. Những bức ảnh mẫu được treo bên ngoài bức phên liếp tre của một quầy hàng trong chợ Cốc Ly rất hấp dẫn những thiếu nữ người H'Mông. Thợ ảnh kiêm luôn trang điểm cho khách hàng. Cũng ở chợ phiên Cốc Ly hiện nay, khách hàng đã có thể nhận được ảnh chỉ sau vài chục phút với những khung cảnh tuyệt đẹp ở nước ngoài. Ở xứ sở của những phong cảnh núi non hùng vĩ tự nhiên khiến du khách mê mẩn nhưng những chàng trai, cô gái ở vùng cao Bắc Hà lại rất thích được chụp với chiếc phông in khung cảnh nhân tạo ở những đất nước châu Âu xa xôi. Những thiếu nữ người H'Mông đang sửa sang sắc đẹp trước khi chụp ảnh. Ngoài chiếc máy ảnh kỹ thuật số, người đàn ông hành nghề chụp ảnh ở phiên chợ Cốc Ly còn mang theo máy in, ép ảnh tại chỗ. Chỉ từ 10 đến vài chục ngàn đồng tùy theo kích cỡ ảnh, người dân sống trên các dãy núi cao vùng biên cương đã có những tấm ảnh chân dung đẹp làm kỷ niệm. Người dân sống ở vùng núi cao ở Lào Cai cũng như những tỉnh Tây Bắc đến nay vẫn quan niệm hàm răng bọc vàng là vẻ đẹp chuẩn mực. Vì vậy, một số chợ phiên vẫn tồn tại những người làm nghề bọc răng vàng, tuy nhiên hợp kim màu vàng giá rẻ này không phải là vàng. Giá cho mỗi chiếc răng bọc vàng có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tùy theo chất lượng. Thiếu nữ H'Mông đến tuổi cập kê thường cố gắng sắm cho mình ít nhất một chiếc răng vàng làm duyên. Theo quan niệm của người dân nơi đây, một nụ cười cười rạng rỡ không thể thiếu ánh vàng lấp lánh.

