Phú Yên: Triệt xóa sòng bạc “lưu động” trong rừng keo

Theo thông tin từ Công an huyện Đồng Xuân, đầu tháng 3/2023, lực lượng chức năng phát hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được tổ chức "lưu động" trong rừng keo, tại địa bàn giáp ranh hai huyện.

Nhiều “con bạc” từ các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa rỉ tai nhau, tìm đến tụ điểm này.

Sòng bạc "lưu động" trong rừng keo vừa bị lực lượng công an triệt xóa.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng tổ chức đánh bạc trong rừng keo là Hà Thúc Kháng (SN 1985, trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân).

Thủ đoạn hoạt động của sòng bạc là phân công người quan sát từ xa và khi có "động" liền thông báo qua điện thoại để Khánh và các “con bạc” tẩu thoát.

Lực lượng công an đã mật phục trong rừng keo, đến chiều 30/3 bất ngờ ập vào vây bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ gần 103 triệu đồng, 1 xe ô tô du lịch, 5 xe máy, 9 điện thoại di động cùng một số công cụ đánh bạc. 7 đối tượng khác đã tẩu thoát khỏi sòng bạc trước khi trinh sát ập đến.

Hà Thúc Kháng được xác định là đối tượng tổ chức đánh bạc.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Tổ chức đánh bạc” đối với Hà Thúc Kháng. 6 bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội “Đánh bạc”.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.