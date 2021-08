Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam: An ninh tại khách sạn thắt chặt

Khoảng 18h30 chiều tối 24/8, từ khách sạn JW Marriott - nơi ở của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn xe đón đoàn đã xuất phát ra sân bay Nội Bài. Lực lượng CSGT dẫn đoàn, theo sau là khoảng 20 chiếc xe ô tô. Các đoàn xe đã tập hợp tại khách sạn từ sáng 24/8. Chiếc xe bảo đảm an ninh di chuyển cuối cùng để "khóa" đoàn. An ninh trật tự được thiết lập nghiêm ngặt tại khu vực khách sạn JW Marriott. Cổng chính vào khách sạn được bố trí nhiều lớp an ninh. Ở các cổng ra vào của khách sạn JW Marriott đều có lực lượng an ninh canh gác cẩn mật. Do Hà Nội đang giãn cách xã hội nên các nhân viên an ninh cũng "nhàn" hơn, nhưng không vì thế mà công tác lơi lỏng. CSCĐ được bố trí dày đặc, nhiều lớp, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Người ra vào khách sạn cũng được kiểm soát chặt chẽ. Bên trong khách sạn cũng đang tất bật hoàn tất khâu chuẩn bị để đón Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

