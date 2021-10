Phía sau bản án: Bé gái bị bóng đen dưới gầm giường cưỡng bức, sát hại

Thôn Na Xá nằm heo hút trong khu vực vắng vẻ của xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây mỗi ngôi nhà cách nhau cả một quả đồi, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng dân bản luôn hòa thuận, sống nghĩa tình, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Cuộc sống người dân nơi đây rất yên bình! Và rồi sự bình yên đó đã bị phá tan, vào một ngày của tháng 1/2019. Người dân bàng hoàng khi hay tin có cháu bé bị sát hại và hung thủ là Lý Văn Cao (SN 1971) 1 người trong thôn và là hàng xóm của nạn nhân. Vụ án đã để lại niềm đau xót căm phẫn tiếc nuối và cả những bài học cho người ở lại. Lý Văn Cao (SN 1971, trú tại thôn Na Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) vốn là kẻ nghiện rượu mỗi khi không phải lên rẫy thì đối tượng luôn chìm đắm trong những cơn say. Cao có thói quen uống rượu một mình, mỗi lần uống cứ khề khà từ sáng tới chiều có khi say tới tận tối. Mỗi lần say rượu thì Cao thường ngủ tại nơi nhà hoang cạnh nhà anh Lý Văn Sắc ở cùng thôn. Thời gian này khi biết anh Sắc đi làm thuê ở bên Trung Quốc, ở nhà chỉ có 2 đứa trẻ là cháu Lý Thị L. (11 tuổi) và cháu Lý Văn T. (13 tuổi). Đêm 11/1/2019, sau khi uống hết chai rượu, Cao cảm thấy trong người bức bối, hắn đi ra ngôi nhà hoang để ngủ. Khi đi ngang qua nhà anh Sắc, hắn đã nghĩ đến cháu L. (11 tuổi). Sẵn hơi men trong người, thú tính nổi lên, Cao nảy sinh ý định phạm tội. Biết cánh cửa bếp nhà anh Sắc chỉ buộc lỏng lẻo, Cao đã cậy cửa lẻn vào phòng cháu L. rồi trốn dưới gầm giường. Nửa đêm, Cao chui ra, thấy cháu bé đã ngủ say Cao dùng 1 tay bịt miệng, tay kia siết cổ cháu L. rồi giở trò đồi bại. Thấy bé gái nằm im bất động, Cao vẫn cưỡng bức để thỏa mãn thú tính. Ngôi làng yên bình bị "chấn động" bởi vụ án kinh hoàng và thương tâm. Chỉ vài ngày sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra và bắt được đối tượng là Lý Văn Cao. Tại cơ quan điều tra, Cao đã phải thuật lại toàn bộ quá trình phạm tội. Theo hồ sơ vụ án, trước đây, vợ chồng anh Sắc làm ruộng kinh tế cũng đủ nuôi con. Từ khi vợ anh Sắc bỏ sang Trung Quốc lấy chồng, một mình anh phải nuôi 2 con kinh tế chính vì thế mà thiếu trước hụt sau. Thương con và không muốn các con phải thiếu thốn. Anh Sắc phải đi trồng mía thuê ở bên Trung Quốc. Tiền công được nhiều hơn nhưng một năm cũng chỉ được về thăm con đôi lần. (Ảnh cắt trong clip minh họa, dựng lại vụ án) Nhà của đối tượng Lý Văn Cao và nạn nhân chỉ cách nhau có hơn 100 mét vì vậy 2 gia đình là những hàng xóm thân thiết. Trước kia khi anh Sắc ở nhà thì đối tượng vẫn thường xuyên qua lại ăn cơm uống rượu. Chính vì lẽ đó mà mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của anh mà Cao thường nắm được rất rõ. (Ảnh cắt trong clip minh họa, dựng lại vụ án) Lẽ thường, khi hàng xóm gặp khó khăn nhà chỉ còn trẻ nhỏ, Cao phải giúp đỡ các cháu nhưng hắn lại lợi dụng điểm yếu này của gia đình hàng xóm để nảy sinh ý đồ phạm tội. Lý giải cho hành vi mất nhân tính của mình, Cao cho rằng, bản thân vì uống nhiều rượu trong một thời gian dài nên không còn biết gì nữa. Trước đây, mỗi lúc rượu vào thì đối tượng đập phá nhà cửa đánh vợ chửi con. Đến khi tỉnh thì lại thì lại ân hận, người dân trong bản nhận xét, Cao khi không có rượu trong người thì là hàng xóm tốt. Thế nhưng khi có rượu vào, Cao bỗng biến thành con quỷ mất hết nhân tính. Sau khi sự việc xảy ra, Cao bị bắt, bà Mén vợ của Cao cùng các con không ra khỏi nhà chỉ quanh quẩn nơi góc bếp. Một phần vì thương xót cháu bé, một phần cũng vì quá bẽ bàng, xấu hổ không dám gặp gỡ ai. (Ảnh cắt trong clip minh họa, dựng lại vụ án) Thương con bao nhiêu, anh Sắc càng tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Anh Sắc tâm sự, giá như anh không bỏ 2 đứa trẻ bơ vơ ở nhà đi tha hương cầu thực, giá như trước khi anh đi làm xa anh thay cho con ổ khoá cửa bếp mới thì có lẽ mọi chuyện không đau buồn đến thế. (Ảnh cắt trong clip minh họa, dựng lại vụ án) Tất cả những điều giả định ấy đã không xảy ra, sau một thời gian anh Sắc đi làm thuê ở bên Trung Quốc số tiền tích cóp được anh Sắc mua cho con 1 chiếc xe đạp nhân dịp năm học mới. Chiếc xe đạp mi ni đỏ này cũng là niềm mơ ước rất lâu của con gái, nhưng khi anh đủ tiền mua chiếc xe thì con gái đã yên giấc dưới nấm mồ lạnh lẽo. (Ảnh cắt trong clip minh họa, dựng lại vụ án) Ngày 13/1/2019, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Văn Cao để điều tra về các hành vi giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Kẻ phạm tội thì sẽ phải trả giá, Lý Văn Cao sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Giá như Lý Văn Cao không đắm chìm vào những cơn say, nghe lời khuyên của vợ con và chính quyền thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người đang chìm đắm trong cơn say của men rượu. >>>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

