Phát lệnh khởi công 40 trụ sở công an xã ở Quảng Trị

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở Công an xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị đơn vị thi công đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ cam kết; các đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh đồng loạt khởi công xây dựng 40 trụ sở công an xã.

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Hải Lăng quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục về đất, tiếp tục hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất khác để trụ sở Công an xã này nhanh chóng được đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Hải cũng đã phát lệnh đồng loạt khởi công xây dựng 40 trụ sở công an xã tại địa bàn 8 huyện, thị xã trong toàn tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí 60 tỉ đồng do Bộ Công an cấp.