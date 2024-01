Phát hiện 4 tấn mỡ nước, tóp mỡ không rõ xuất xứ ở Hà Nội

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Thanh tra sở Nông nghiệp, tiến hành kiểm tra cơ sở do ông N.V.C, địa chỉ: Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, làm chủ. Cơ sở này chuyên thu mua mỡ trâu, bò trên địa bàn TP Hà Nội về sơ chế, chế biến thành mỡ nước và tóp mỡ để cung cấp ra thị trường.

Tang vật bị thu giữ.

Hoạt động của các đối tượng thường diễn ra vào cung thời gian từ 3h-6h sáng. Theo đó, số mỡ sau khi thu gom sẽ được chia nhỏ, cho vào chảo rồi chuyển sang dụng cụ tách và ép bánh tóp mỡ, đóng bao và bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 3.220 kg mỡ nước thành phẩm, 796 kg tóp mỡ, đang được lưu giữ tại cơ sở, để chuẩn bị xuất bán.

Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng hoá trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản để xử lý. Trước đó, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP đã tập trung đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, đã kiểm tra xử lý và buộc tiêu huỷ 16 tấn hàng hoá là thịt, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, bẩn, trôi nổi trên thị trường.