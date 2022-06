Phạt 18 tháng tù vì bịa đặt tin tự thiêu trong dịch Covid-19

Sáng 23/6, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Điệp Anh (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, lúc 23h15 ngày 20/7/2021, Công an phường 19, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM, về việc phát hiện tài khoản Facebook “Phan Anh Hữu” đăng bài viết có nội dung không đúng sự thật về tình hình chống dịch Covid-19 của TP HCM.

Công an quận Bình Thạnh đã ghi nhận lúc 18h23 ngày 19/7/2021 tài khoản Facebook "Phan Anh Hữu" đăng tải bài viết: "Chống dịch... Chống dân", kèm minh họa 2 ảnh và 1 video hình một n gười đàn ông đang bốc cháy trên đường .



Nội dung nói người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch Covid-19 đẩy người dân vào cảnh thiếu đói, đảo lộn cuộc sống, bế tắc.

Qua xác minh, được biết đây là do người dân tự quay, chụp sự việc xảy ra lúc 7h ngày 19/7/2021, tại trước nhà số 56 đường số 2, KP8, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Người tự thiêu là ông Nguyễn Minh Hiếu (47 tuổi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức).

Theo chị ruột của ông Hiếu là bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, ông Hiếu bị tâm thần, động kinh từ năm 1996, có giấy xác nhận khuyết tật tâm thần và đang được điều trị ngoại trú. 1 tháng trước khi sự việc xảy ra, bà Tuyết liên tục thấy ông Hiếu có những biểu hiện tâm lý không bình thường.

Việc ông Hiếu tự thiêu được xác định không liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và không nhằm phản đối chính quyền thành phố.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Hữu Điệp Anh cho biết ngày 19/7/2021, ông truy cập vào mạng xã hội Facebook, nhìn thấy tin bài về một người đàn ông tự thiêu ở thành phố Thủ Đức nên lưu lại nội dung tin bài này, rồi viết thêm các nội dung không đúng sự thật và đăng tải thành bài viết “Chống dịch... Chống dân”.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn phát hiện trong thời gian từ ngày 10/5/2021 đến 16/7/2021, Điệp Anh đã biên tập 11 bài viết khác có nội dung bịa đặt, sai sự thật và đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Đồng thời, ông này còn biên tập 21 bài viết khác có nội dung bịa đặt, sai sự thật và đăng tải trên các hội nhóm Facebook.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM kết luận các bài viết của ông Anh có nội dung xuyên tạc.

