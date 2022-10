Phan Duy Bằng, từ Bí thư đoàn trường đến Bí thư tỉnh đoàn An Giang

Ngày 4/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. (Anh Nguyễn Minh Triết (áo xanh) tặng hoa chúc mừng anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang). (Ảnh Tiền Phong) Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội của tinh thần “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển bền vững của quê hương Bác Tôn kính mến. (Ảnh Tiền Phong) Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang: Từ tháng 5/2011 - 11/2014, anh là Chuyên viên phòng hợp tác Quốc tế và quản lý Khoa học Đại học An Giang; Phó Bí thư đoàn trường; đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh. Từ tháng 11/2014 - 8/2015, anh là Phó Trưởng phòng công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang. (Ảnh TTXVN) Từ tháng 8/2015 - 3/2016, anh là Uỷ viên Ban chấp hành tỉnh Đoàn, tiếp đó là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn; Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Phó Trưởng phòng công tác sinh viên. Từ tháng 3/2016 - 4/2017, anh là Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn; Trưởng ban thanh niên nông thôn công nhân và đô thị tỉnh Đoàn. Từ tháng 4/2019 - 9/2022, anh là Phó Bí thư tỉnh Đoàn An Giang, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang. Từ tháng 9/2022 đến nay: Bí thư tỉnh Đoàn An Giang. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

