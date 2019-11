Phá nhà vệ sinh 1,6 tỷ xây mới “y hệt” ở Bình Dương vì công trình vật liệu “dỏm”, vừa xài đã hư?

(Kiến Thức) - Trưởng Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cho biết, nhà vệ sinh do Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ xây dựng bị đập bỏ do vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, số lượng người sử dụng đông nên không đáp ứng được.

Chuyện nhà vệ sinh miễn phí đầu tiên của Hiệp hội Nhà vệ sinh đầu tư lên tới 1,6 tỷ đồng, tại Miếu bà Thiên Hậu (Bình Dương) theo hình thức xã hội hóa bị đập bỏ sau một năm đưa vào sử dụng, để xây dựng một nhà vệ sinh mới khiến không chỉ lãnh đạo Hiệp hội Nhà vệ sinh mà dư luận cả nước cũng cảm thấy khó hiểu.



Mới đây, Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu (Bình Dương) đã lên tiếng giải thích việc đập bỏ nhà vệ sinh “thông minh” có số vốn đầu tư lên đến 1,6 tỷ trên.

Tiền Phong dẫn lời ông Vương Vĩnh Thắng – Trưởng Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cho biết, nhà vệ sinh do Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ xây dựng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, số lượng người sử dụng đông nên không đáp ứng được.

Nhà vệ sinh 1,6 tỷ khang trang đã bị đập bỏ. Ảnh: NLĐ

Ông Thắng cho biết, thực tế này khác với thời điểm ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam ngỏ ý tài trợ xây dựng nhà vệ sinh thông minh đã vẽ ra một viễn cảnh nhà vệ sinh thông minh, sạch sẽ.

Theo lời ông Thắng, đúng mùng 1 tết đầu năm 2019, khi nhà vệ sinh đưa vào sử dụng đã bị hỏng. “Phía chùa rất khó để kêu thợ đến sửa”, ông Thắng nói và cho biết, hầu như thợ phải sửa liên tục nhưng không thể sử dụng. Do vậy, buộc chùa phải cho tháo bỏ các vật dụng tự động để người dân sử dụng nhưng cũng không giải quyết được.

Đáng chú ý, Trưởng Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cho biết, nhà tài trợ nói dùng các thiết bị nhà vệ sinh cao cấp, hiện đại nhưng thực tế toàn hàng dởm, không có thương hiệu.

“Tôi rất bất ngờ và không biết phía nhà tài trợ lấy cơ sở nào để định giá nhà vệ sinh đầu tư 1,6 tỷ đồng. Một căn nhà vệ sinh cấp 4, vật liệu bình thường thì không thể nào có giá như thế. Hiện, chùa cho xây lại một nhà vệ sinh 2 lầu với nhiều phòng vệ sinh, sử dụng hàng hiệu nhưng giá dự trù tối đa chỉ dưới 1,5 tỷ đồng. Công trình mới này quy mô còn hơn rất nhiều so với công trình cũ”, ông Thắng nói.

Do lý do trên, ông Vương Vĩnh Thắng cho rằng, biết việc phá bỏ nhà vệ sinh là rất lãng phí nhưng buộc phải làm. Bởi vì nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh rất lớn nhưng công trình không thể đáp ứng. Vì người dân, khách hành hương buộc phải có một công trình đáp ứng.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam khi trả lời báo chí cho rằng, ông rất bất ngờ và rất buồn khi nhà vệ sinh được xây trên phần đất của Miếu bà Thiên Hậu thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một bị đập bỏ.

Nói về giải thích của đại diện Miếu Bà Thiên Hậu cho rằng, việc đập bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỷ đồng là do thiết kế và trang thiết bị bên trong không phù hợp với nhu cầu thực tế, ông Hiệp nói: Chất lượng nhà vệ sinh mà Hiệp hội đã xây dựng cho chùa Bà được áp dụng chất lượng nhà vệ sinh của thế giới.

“Phía chùa Bà nói nhà vệ sinh này không còn phù hợp thì có thể là do lượng người đến chùa tăng lên nhiều", ông Hiệp nói và cho biết, ông đang chờ câu trả lời của phía chùa Bà và cơ quan chủ quản cấp phép.

“Hội viên trong Hiệp hội trên 140 người, ngày nào họ cũng hỏi tôi về việc nhà vệ sinh bị đập bỏ mà tôi không biết trả lời họ thế nào. Tôi không đổ lỗi cho ai, tôi chỉ muốn cơ quan cấp phép và cơ quan thụ hưởng đó giải thích về việc đập bỏ nhà vệ sinh này để tôi báo cho các thành viên trong Hiệp hội", ông Hiệp nói trên báo Đất Việt.

Công trình nhà vệ sinh mới đang xây dựng. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, dư luận tỉnh Bình Dương xôn xao khi nhà vệ sinh miễn phí xây 1,6 tỷ đồng trên phần đất của Chùa Bà Thiên Hậu bất ngờ bị đập bỏ sau một năm vận hành để thay bằng một công trình tương tự.

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam cho biết, nhà vệ sinh miễn phí do thành viên của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ vừa tại số 4 đường Nguyễn Du (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có kinh phí hơn 1,6 tỷ đang hoạt động tốt, cộng đồng đánh giá cao thì lại bị đập bỏ.

Điều bất ngờ, tại vị trí đập bỏ nhà vệ sinh miễn phí của Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam, UBND TP Thủ Dầu Một đã cấp phép xây dựng khác cho Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu để xây dựng nhà vệ sinh mới, cũng với kết cấu 1 trệt, 1 lầu.

Theo ông Lê Vĩnh An, Phó Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu xác nhận, Ban trị sự đã phá bỏ nhà vệ sinh được hiệp hội tài trợ xây dựng. Lý do là thiết kế và trang thiết bị bên trong không phù hợp. Đáng chú ý, theo lời ông An trả lời trên báo Người Lao động, ông Lê Văn Hiệp (Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam - PV) "không được lòng" lãnh đạo phường Phú Cường và TP Thủ Dầu Một.

Dù lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một nói không có chuyện xích mích, gây sức ép từ phía cơ quan quản lý nhà nước để đập bỏ nhà vệ sinh do Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt nam tài trợ xây dựng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc đập bỏ nhà vệ sinh mới xây có kinh phí lên đến 1,6 tỷ để xây mới một nhà vệ sinh khác rõ ràng có rất nhiều uẩn khúc bất thường.