Ôtô lấn làn khẩn cấp vành đai 3 Hà Nội: Có thể phạt nguội

Ngày 15/9, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên đường vành đai 3 (TP Hà Nội) tình trạng tài xế điều khiển xe ô tô đi trên làn đường dừng khẩn cấp diễn ra phổ biến, bất chấp đã có quy định cấm.Vào các giờ cao điểm, các xe "nối đuôi" nhau di chuyển trên làn khẩn cấp thành hàng dài. Dù 2 làn xe chính cho phép xe chạy vẫn thoáng, nhưng tài xế vẫn cho ô tô chạy "nghênh ngang" ở làn dừng khẩn cấp trên vành đai 3. Đáng chú ý, trong số này, bên cạnh ô tô cá nhân còn có các xe khách, xe ba bánh... Làn dừng khẩn cấp là không gian để các xe gặp sự cố có thể di chuyển vào và dừng lại một cách an toàn, không ảnh hưởng đến dòng xe chạy tốc độ cao ở các làn chính. Ngoài ra, làn dừng khẩn cấp cũng là làn xe được trưng dụng bởi các xe ưu tiên (như xe cứu hỏa, xe công an, xe cứu thương) khi đang thực hiện nhiệm vụ.Thế nhưng nhiều tài xế ý thức kém vẫn cho xe di chuyển trên làn đường này, đặc biệt trong giờ cao điểm. Bất chấp biển cấm lưu thông ở đầu tuyến và các lối vào, xe máy vẫn ngang nhiên di chuyển trên đường vành đai 3, thậm chí đi cả vào làn dừng khẩn cấp. Rất nhiều trường hợp do xe đi vào làn dừng khẩn cấp gây cản trở cho các phương tiện xe cứu thương, xe cứu hoả..đi làm nhiệm vụ. Một lái xe thường xuyên đi trên tuyến đường vành đai 3 cho biết, ngày nào cũng vậy, cả sáng lẫn chiều đều có hàng trăm xe đi vào làn dừng khẩn cấp. Theo thống kê của Cục CSGT, trong 8 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện, xử lý 1.097 trường hợp vi phạm điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc. Việc xử phạt được triển khai đồng bộ tại 8 tuyến cao tốc gồm: Hà Nội - Hải Phòng; Bắc Giang - Lạng Sơn; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; HCM - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ thuận; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trong số 1.097 trường hợp tài xế bị xử phạt vì chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, có 267 trường hợp xe khách, 194 xe tải, 603 xe con và 33 xe container. Theo các chuyên gia, thực tế số phương tiện vi phạm lớn hơn rất nhiều, trong đó, đường vành đai 3 là một "điểm nóng" nhưng chưa thấy kể tên.Thiếu tá Nguyễn Quang Nam, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, các trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao đều bị Tổ công tác lập biên bản xử phạt tới 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 3 tháng. Cùng với việc xử lý nóng tại chỗ, Phòng CSGT Hà Nội cũng tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera phạt nguội trên tuyến.



>>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh cảnh ùn tắc trên cao tốc kết nối TP HCM: (Nguồn: LONG AN TV)

Ngày 15/9, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên đường vành đai 3 (TP Hà Nội) tình trạng tài xế điều khiển xe ô tô đi trên làn đường dừng khẩn cấp diễn ra phổ biến, bất chấp đã có quy định cấm. Vào các giờ cao điểm, các xe "nối đuôi" nhau di chuyển trên làn khẩn cấp thành hàng dài. Dù 2 làn xe chính cho phép xe chạy vẫn thoáng, nhưng tài xế vẫn cho ô tô chạy "nghênh ngang" ở làn dừng khẩn cấp trên vành đai 3. Đáng chú ý, trong số này, bên cạnh ô tô cá nhân còn có các xe khách, xe ba bánh... Làn dừng khẩn cấp là không gian để các xe gặp sự cố có thể di chuyển vào và dừng lại một cách an toàn, không ảnh hưởng đến dòng xe chạy tốc độ cao ở các làn chính. Ngoài ra, làn dừng khẩn cấp cũng là làn xe được trưng dụng bởi các xe ưu tiên (như xe cứu hỏa, xe công an, xe cứu thương) khi đang thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng nhiều tài xế ý thức kém vẫn cho xe di chuyển trên làn đường này, đặc biệt trong giờ cao điểm. Bất chấp biển cấm lưu thông ở đầu tuyến và các lối vào, xe máy vẫn ngang nhiên di chuyển trên đường vành đai 3, thậm chí đi cả vào làn dừng khẩn cấp. Rất nhiều trường hợp do xe đi vào làn dừng khẩn cấp gây cản trở cho các phương tiện xe cứu thương, xe cứu hoả..đi làm nhiệm vụ. Một lái xe thường xuyên đi trên tuyến đường vành đai 3 cho biết, ngày nào cũng vậy, cả sáng lẫn chiều đều có hàng trăm xe đi vào làn dừng khẩn cấp. Theo thống kê của Cục CSGT, trong 8 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện, xử lý 1.097 trường hợp vi phạm điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc. Việc xử phạt được triển khai đồng bộ tại 8 tuyến cao tốc gồm: Hà Nội - Hải Phòng; Bắc Giang - Lạng Sơn; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; HCM - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ thuận; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trong số 1.097 trường hợp tài xế bị xử phạt vì chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, có 267 trường hợp xe khách, 194 xe tải, 603 xe con và 33 xe container. Theo các chuyên gia, thực tế số phương tiện vi phạm lớn hơn rất nhiều, trong đó, đường vành đai 3 là một "điểm nóng" nhưng chưa thấy kể tên. Thiếu tá Nguyễn Quang Nam, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, các trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao đều bị Tổ công tác lập biên bản xử phạt tới 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 3 tháng. Cùng với việc xử lý nóng tại chỗ, Phòng CSGT Hà Nội cũng tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera phạt nguội trên tuyến.



>>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh cảnh ùn tắc trên cao tốc kết nối TP HCM: (Nguồn: LONG AN TV)