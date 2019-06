Ông Trương Duy Nhất “dính líu” Vũ Nhôm như thế nào?

Thông tin mới nhất quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, ngày 10/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng.

Trương Duy Nhất (trái) bị bắt về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo Bộ Công an, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án trên, dư luận đặt câu hỏi, ông Trương Duy Nhất – cựu Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết đã “dính líu” Vũ Nhôm như thế nào?

Trước đó, vào chiều ngày 25/3/2019, tại buổi họp báo của Bộ Công an thông báo kết quả công tác Công an quý I/2019, trả lời câu hỏi của báo chí về những thông tin xung quanh những sai phạm của ông Trương Duy Nhất, cựu Trưởng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết tại TP.Đà Nẵng, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, khi còn làm Trưởng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết tại TP.Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của cơ quan để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương tiến hành nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể.

Cụ thể, khi còn làm Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng, ông Trương Duy Nhất bắt tay cùng Vũ “nhôm” thâu tóm căn nhà công sản 82 Trần Quốc Toản (Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mà không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Đây cũng là văn phòng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng; cũng là nhà của Vũ “nhôm” đăng ký thường trú và là nơi cơ quan chức năng của Bộ Công an khám xét sau khi bắt Vũ “nhôm”; đồng thời nơi đây còn là trụ sở của Công ty TNHH I.V.C. (Trương Duy Nhất – Phan Văn Vũ – Lê Văn Chiến).

Kết quả điều tra cho thấy, nhà đất số 82 Trần Quốc Toản (số cũ là 68, diện tích 101,2m2), nằm vị trí ngã năm (Trần Quốc Toản-Phan Châu Trinh-Hoàng Diệu) là nhà công sản được bố trí cho Ngân hàng Công Thương thuê sử dụng kinh doanh. Sau đó, Ngân hàng Công Thương ngăn chia bố trí phần diện tích phía sau 74m2 cho bà Trần Thị Hạnh (mẹ ruột ông Hoàng Quang Tuyến, cán bộ ngành) sử dụng. Khi ông Tuyến có đề nghị xin mua lại đất, nhà trên thì ngày 4/3/2002, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND thành phố và Sở Địa chính-nhà đất không giải quyết việc đề nghị xin mua căn nhà trên của ông Tuyến. Qua đó, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng đề nghị thành phố giao toàn bộ khu đất trên cho Công ty đưa vào sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của thành phố.

Tuy nhiên, ngày 17/9/2003, Báo Đại Đoàn Kết (Văn phòng đại diện Trung Trung Bộ) có công văn gửi Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng xin mua một căn nhà rộng rãi, riêng biệt tại khu trung tâm thành phố theo diện công sản Nhà nước không tính hệ số sinh lợi để làm văn phòng đại diện.

Trên cơ sở này, ngày 5/2/2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng có tờ trình gửi UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho báo Đại Đoàn Kết làm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Ngày 2/3/2004, UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu thu hồi nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản, yêu cầu sở, ngành liên quan lập thủ tục trình UBND thành phố giải quyết bán cho văn phòng báo Đại Đoàn Kết theo quy định. Ngày 18/6/2004, sau khi hoàn tất thu hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá TP Đà Nẵng và các ngành liên quan đã đo vẽ, xác định diện tích, chất lượng, cấp nhà và vị trí khu nhà đất số 82 Trần Quốc Toản. Cùng ngày, Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn kính đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng lập thủ tục bán nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi theo ý kiến phê duyệt trước đó của lãnh đạo Đà Nẵng.

Tháng 1/2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng có công văn gửi Sở Tài chính về việc tính giá nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản. Theo đó, công ty này tính toán giá trị nhà đất ở đây với tổng số tiền là 459.376.200 đồng. Ngày 19/7/2004, UBND TP Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Văn phòng báo Đại Đoàn Kết.

Sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này được chuyển giao cho Công ty TNHH xây dựng 79 của Vũ “nhôm”. Từ đó đến nay, nhà đất công sản 82 Trần Quốc Toản là căn biệt thự lớn, được Vũ ‘nhôm’ sử dụng làm nhà ở và trụ sở công ty.

Ông Trương Duy Nhất sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp Huế (nay là ĐH Khoa học Huế) thì về công tác tại Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó chuyển sang làm ở Báo Đại Đoàn Kết, là Trưởng Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng. Năm 2010, ông Nhất thôi làm báo và trở thành người viết blog (blog “Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác”, Facebook...

Ngày 26/5/2013, Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Duy Nhất về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Kết quả điều tra xác định trên trang blog của ông Nhất có nhiều bài viết sai sự thật về cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xâm phạm đến lợi của Nhà nước, làm mất lòng tin trong nhân dân. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/3/2014, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6/2014, HĐXX tuyên y án sơ thẩm. Trương Duy Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26/5/2015.