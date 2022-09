Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội. Ủy viên Hội đồng, gồm: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế ông Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội do luân chuyển công tác); Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (thay thế Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã nghỉ chế độ). Các thành viên khác của Hội đồng giữ nguyên theo quyết định 4968 ngày 24/11/2021 của UBND thành phố. (Ảnh: UBND TP Hà Nội) Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19. Theo quyết định, ông Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID -19. Ngày 25/8/2022, Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 831-QĐ/CSĐ về việc phân công công tác các thành viên của Ban Cán sự đảng UBND thành phố. Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh là người đứng đầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về hoạt động của Ban Cán sự đảng. Ngoài việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo những công việc quan trọng, cấp bách của Ban Cán sự đảng; phụ trách công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp quản lý; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Cán sự đảng; Ông Trần Sỹ Thanh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng… >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

