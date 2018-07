Ông Trần Minh Lợi không được giảm án

Ngày 11-7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án ông Trần Minh Lợi (trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội đưa hối lộ tại Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông và Phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Agribank Đắk Lắk.

Ngoài ông Lợi (bị tòa sơ thẩm phạt 4 năm 6 tháng tù giam), còn có hai người khác có đơn kháng cáo là Huỳnh Kim Cao Trí (bị cáo trong vụ đánh bạc tại huyện Đắk Mil, bị bản án sơ thẩm phạt 1 năm tù) và Nguyễn Văn Phúc (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, bị tòa sơ thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ).

"Tôi không vụ lợi"

Phiên tòa tổ chức từ sáng sớm đến xuyên trưa mới tuyên y án với cả ba bị cáo nêu trên.

Về phần mình, ngoài việc nhờ các luật sư bào chữa, ông Trần Minh Lợi tự đưa ra nhiều căn cứ để bào chữa cho mình. Tuy đã thay đổi nội dung kháng cáo từ xin miễn trách nhiệm hình sự thành xin giảm nhẹ hình phạt nhưng toàn bộ phần bào chữa ông Lợi đều khẳng định mình không có tội.

Ông Lợi cho rằng không một công dân bình thường nào như ông, đi thu thập chứng cứ hàng loạt cán bộ nhà nước, đặc biệt trong ngành công an có tiêu cực để tố cáo để rồi hôm nay lại là bị cáo, bị tuyên án.

"Tôi xin giảm nhẹ hình phạt là đã thừa nhận mình có tội bởi nếu giờ tôi cứ kháng cáo kêu oan thì khó cho tôi quá. Vụ án kéo dài quá rồi" - ông Lợi nói với HĐXX về lý do thay đổi nội dung kháng cáo của bản thân.

Theo ông Lợi, ông không có tội trong cả hai vụ án "đưa hối lộ" tại Phòng giao dịch Đại Lộc và Công an huyện Đắk Mil. Cụ thể, sau khi nhận thấy có hành vi nhũng nhiễu của cán bộ ngân hàng, ông Lợi đã đưa tiền, ghi âm, ghi hình và làm đơn tố cáo gửi đến giám đốc ngân hàng Agribank Đắk Lắk, vì vậy phải được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn trong vụ "đưa hối lộ" tại Công an huyện Đắk Mil, ông Lợi nói cũng không tư lợi. Cụ thể, sau khi Công an huyện Đắk Mil bắt vụ đánh bạc và gợi ý chung chi để các nghi can được tại ngoại, người nhà các bị can liên hệ qua Facebook xin gặp, nhờ ông Lợi hướng dẫn cách thức quay phim, chụp hình lấy chứng cứ tiêu cực.

Sau đó, nhóm gia đình nghi can đánh bạc đưa tổng cộng 60 triệu đồng cho ông Lãnh Thanh Bình - nguyên cán bộ Công an huyện Đắk Mil. Ngày 22-2-2016, ông đưa câu chuyện này lên Facebook cá nhân có tên Diệt giặc nội xâm. Sau đó ông Bình liên hệ thì ông còn cho ông này "một cơ hội" rút lui êm đẹp.

Ông Lợi về chỗ ngồi sau khi nói lời sau cùng - Ảnh: TRUNG TÂN

"Tôi yêu cầu ông Bình làm đơn rời khỏi ngành công an để không làm xấu hình ảnh cán bộ công an. Tuy nhiên nhiều lần ông Bình vẫn gợi ý đưa tôi 500 triệu đồng để tôi bỏ qua sự việc mà không xin ra khỏi ngành. Vì vậy, ngày 27-2-2016 tôi làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về hành vi tiêu cực của cán bộ Công an huyện Đắk Mil.

Mãi đến khi không mua chuộc được tôi, ông Bình mới làm đơn tố cáo. Nếu tôi tư lợi, tôi đã im lặng và sẽ không ai biết về hành vi của ông Bình, không có phiên tòa hôm nay" - ông Lợi nói.

Luật sư bào chữa: 'Tố cáo trước khi bị phát hiện'

Các luật sư bào chữa cho ông Lợi khẳng định ông không có hành vi tư lợi mà chỉ muốn đóng góp trong việc chống tham nhũng, tiêu cực. Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội), ông Lợi làm đơn tố cáo hành vi ông Phúc, ông Bình trước khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc. Vì vậy, theo quy định ông Lợi phải được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ trong vụ đưa hối lộ tại Công an huyện Đắk Mil, ông Lợi đưa vụ việc lên Facebook ngày 22-2-2016 thì đến 28-2-2016, ông Lãnh Thanh Bình mới có đơn trình bày sau khi được yêu cầu.

Ông Lợi nghiên cứu hồ sơ trong lúc tòa giải lao - Ảnh: TRUNG TÂN

"Trong đơn này, ông Bình nói mình bị đe dọa, cưỡng đoạt nên đã tố cáo hành vi của ông Lợi cho cơ quan vào ngày 24-2-2016 (trước thời điểm ông Lợi làm đơn). Tuy nhiên không có tài liệu nào khẳng định ông Bình gửi đơn tố cáo ông Lợi ngày 24-2-2016 cả" - luật sư Quynh nói.

Cũng theo luật sư Quynh, cứ cho ông Lợi có tội thì mức án cũng chỉ ngang bằng với mức án của bị cáo khác trong vụ đưa hối lộ tại Công an Đắk Mil. Đối với vụ đưa hối lộ tại ngân hàng, ông Lợi cũng chỉ có thể bị tuyên phạt nhẹ hơn hoặc bằng mức án của ông Phúc phải lãnh (2 năm 6 tháng). Như vậy, tổng hợp hình phạt của ông Lợi là 4 năm 6 tháng của tòa sơ thẩm là quá nặng.

"Đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, có lợi cho bị cáo để giảm nhẹ hình phạt tù bằng thời gian đã tạm giam cho ông Trần Minh Lợi" - luật sư Quynh đề nghị.

Viện KSND Tối cao và HĐXX: 'Không trục lợi nhưng có ý đồ cá nhân'

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tối cao và HĐXX không đồng tình mà cho rằng ông Lợi ghi âm, ghi hình tại ngân hàng và công an dù không trục lợi nhưng nhằm "thực hiện các ý đồ cá nhân". Đây là hình thức mua chuộc cán bộ để được hưởng lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín các cơ quan nhà nước… nên cần có hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.

Vì vậy, HĐXX cho rằng mức án đối với ông Trần Minh Lợi mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt là đúng người, đúng tội, có căn cứ nên tuyên y án 4 năm 6 tháng tù giam.

Riêng bị cáo Phúc, HĐXX cho rằng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, việc ông này xin giảm nhẹ hình phạt không được chấp nhận nên tuyên y á