Ông Nguyễn Quang Tuấn: Từ “nhân tài đất Việt” đến “thổi giá” Y tế

Ông Nguyễn Quang Tuấn sinh ngày 5/1/1967. Quê quán ở Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Ông Tuấn là một bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ y khoa. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội. Năm 1994, ông Nguyễn Quang Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành Bác sĩ đa khoa. Sau đó tiếp tục học Bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp. Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời của giáo sư ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam. Năm 2005, ông Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư. Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)". Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 5/3/2018, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017. Sau đó 2 năm, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương. Ông từng nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng; Nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016; Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019. Ngày 16/5/2021, ông Tuấn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận. Tháng 7/2021, ông Nguyễn Quang Tuấn dẫn đầu đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vào chi viện cho TP.HCM chống dịch COVID-19. Tại đây, ông làm Giám đốc Trung tâm hồi sức Bệnh viện dã chiến số 16 đặt tại quận 7. Lúc này, số ca nhiễm tại TP.HCM tăng nhanh liên tục, nhiều bệnh nhân nguy kịch và tử vong. Ngày 15/10/2021, các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Trung tâm Hồi sức này cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau hơn 2 tháng hoạt động. (Ông Tuấn đang đứng) Ngày 21/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Video: Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người.

