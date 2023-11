Nước lũ rút dần, dân Hội An lại cấp tập dọn bùn non

Ngày 15/11, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tạnh mưa. Nước lũ rút dần. Tuy nhiên, một số tuyến đường ở trung tâm TP Hội An vẫn còn ngập nước. Nước rút dần, người dân Hội An tranh thủ dọn rác và bùn non. Hội An nằm sát sông, ở hạ nguồn sông Thu Bồn nên người dân ở đây từ lâu đã quen với cảnh ngập lụt. Hàng chục người dân và đội quy tắc đô thị tập trung dọn bùn trên tuyến đường Nguyễn Thái Học sau khi nước rút. Năm nay, lũ đến muộn, thời gian ngập ngắn nên bùn non ít hơn các năm trước. Dự kiến tối nay, nước lũ trên các tuyến đường ven sông Hoài sẽ rút hết. Trước đó, mưa lớn trong 2 ngày 13 và 14/11 khiến nước sông Hoài dâng cao. Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến phố ven sông và hàng trăm nhà cổ ở Hội An ngập nửa mét, mức ngập lớn nhất từ đầu năm. Một số tuyến phố: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ vẫn bì bõm nước. Trong đó, tuyến đường Bạch Đằng trải dài ven sông Hoài ngập sâu từ 0.5 đến 0.7m. Trên các tuyến phố ngập sâu và cấm xe cộ di chuyển, bà con dùng thuyền để đi lại. Các cửa hàng đóng cửa, phố xá vắng lặng. Đầu cầu An Hội bắc qua sông Hoài, chính quyền phường Minh An đã dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort:

