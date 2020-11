“Núi rác” thải bốc mùi hôi thối nằm trong bãi giữ xe "khủng" giữa quận Cầu Giấy

Ngày 3/11, lãnh đạo quận Cầu Giấy, Thanh tra giao thông quận đã trực tiếp kiểm tra "núi rác" thải và xe chở rác ra vào khu vực đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của các đơn vị chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy, Phòng Vận tải, đơn vị Đăng kiểm tiến hành kiểm tra các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho phương tiện của công ty môi trường hoạt động, đảm bảo vệ sinh, không rò rỉ nước rác ra môi trường. Ông Tuấn cho biết thêm: "Trong những ngày qua, khi xảy ra sự cố tại bãi rác Nam Sơn khiến lượng rác tập trung tại điểm tập kết rất lớn. Ngoài ra, lượng rác phát sinh mỗi ngày cũng rất lớn nên khi kiểm tra, các đơn vị sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và đi lại của công ty. Đơn vị sẽ kiểm tra toàn bộ số xe chở rác của công ty". Hiện UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực giải quyết dứt điểm số rác còn tồn đọng tại khu vực này trong thời gian sớm nhất, đồng thời hoàn trả không khí trong lành cho người dân. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh trong vùng ảnh hưởng bán kính 500m của điểm tập kết rác thải tự phát trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch bức xúc vì phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc mỗi giờ. Không những vậy khu đất này có cả bãi giữ xe trái phép... khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Trước đó, Báo Kiến Thức có đăng tải bài viết "Bãi xe "khủng" đối diện công viên Cầu Giấy: Có phép hay không?" và bài "Phớt lờ chỉ đạo của quận Cầu Giấy, phường Yên Hòa xử lý bãi xe không phép trên giấy?" phản ánh của độc giả về một bãi xe được cho là tự phát nằm luôn trên khu đất này nhưng không thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Tại bãi xe, lượng xe thường trực tại đây tương đối lớn, luôn dao động ở mức vài chục xe nằm tạm bợ trên bãi đất trống đang chờ dự án triển khai. Nhận được phản ánh từ Báo Kiến Thức, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản trả lời. Về việc này, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo UBND Yên Hòa kiểm tra, xử lý theo quy định; theo Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND phường Yên Hòa về việc xử lý thông tin báo nêu tại ô đất D30 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, kết quả giải quyết cụ thể như sau: Ngày 8/6/2020, UBND phường Yên Hòa đã có Quyết định số 97/QĐ-XPVPHC về việc hoạt động kinh doanh sửa chữa xe ô tô đối với ông Vũ Hoàn; Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC về việc hoạt động kinh doanh giữ xe không phép đối với ông Nguyễn Văn Hiếu. Ngày 16/6/2020, UBND phường Yên Hòa đã lập biên bản kiểm tra đối với các cơ sở trên ô đất D30: Cơ sở nội thất ô tô do ông Nguyễn Tiến Tùng làm chủ; cửa hàng điện nước do ông Lê Quang Hiệu làm chủ, cửa hàng Bờm Gà do ông Hoàng Văn Tiệp làm chủ, cửa hàng sữa chữa xe máy do ông Hoàng Văn Dũng làm chủ. Yêu cầu các cơ sở này dừng ngay toàn bộ hoạt động, tự tháo dỡ toàn bộ lều lớn, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi ô đất D30 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Ngày 17/6/2020, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 78, 79,80, 81, 82, 85/TB-UBND về việc tự dỡ bỏ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại ô đất D30 khu ĐTM Cầu Giấy, phường Yên Hòa. "Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Yên Hòa và các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên. Trên đây là báo cáo kết quả xử lý thông tin báo nêu của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy" - công văn trả lời của UBND phường Yên Hòa nêu. Tuy nhiên, cho đến nay (ngày 4/11/2020), theo quan sát của PV Kiến Thức, bãi trông giữ xe "khủng" trái phép ở nơi đây vẫn ngang nhiên hoạt động như không có chuyện gì xảy ra. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nhiều bãi trông giữ xe trái phép bức ép người dân. Nguồn: VTV 24.

