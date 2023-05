Nữ tài xế cố thủ trong xe sau vượt đèn đỏ: Xử lý thế nào?

Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự. Trước đó, khoảng 16h ngày 18/5, tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hồng Bàng phát hiện xe ô tô Mazda CX-5, biển kiểm soát 15A – 662.93 lái xe điều khiển vượt đèn đỏ nhưng không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra mà tiếp tục cho xe chạy đến ngã tư Minh Khai – Hồ Xuân Hương (thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) mới dừng lại, nhưng lái xe cố thủ trên xe, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Sau khi được đưa ra khỏi xe, cô gái khai tên là Trịnh Ngọc M. (sinh năm 2001, trú quán phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn, ma túy.

Hình ảnh cô gái trẻ nằm nghe nhạc, cố thủ trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trường hợp của nữ tài xế này không đơn thuần là thiếu văn hóa giao thông mà là ý thức không tuân thủ, coi thường pháp luật của người vi phạm. Theo quy định của pháp luật, nếu người vi phạm chấp hành, ký văn bản thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ. Còn trường hợp cố thủ trong xe, chống đối lực lượng chức năng thì vẫn bị lập biên bản, có người làm chứng và xử lý bình thường. Trường hợp này, người vi phạm sẽ bị xử phạt với mức nặng nhất.

Đối với hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ. Việc cố thủ gây mất thời gian, trở ngại cho việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, giảm hiệu lực thực thi pháp luật của người thi hành công vụ, trường hợp này, nữ tài xế vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chống lại người thi hành công vụ theo Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt cao nhất đến 6 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nữ tài xế vi phạm còn bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt tiền lên đến 6 triệu đồng đối với hành vi vượt đèn đỏ, phạt tiền lên đến 400.000 đồng đối với hành vi không mang theo giấy lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ khác. Ngoài ra, sẽ còn bị áp dụng một số hình thức phạt bổ sung khác.

Cũng chia sẻ với PV, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, theo quy định tại điểm g Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi này.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);



Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021 NĐ-CP quy định về xử lý hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng thì người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 5 Điều này.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nữ tài xế về các hành vi: Vượt đèn đỏ, không chấp hành liệu lệnh dừng xe của CSGT, gây mất an ninh trật tự, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ khác