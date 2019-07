Nữ sinh viên xinh đẹp bị bạn trai đâm nhiều nhát dao trong phòng ngủ

Liên quan đến việc sát hại người yêu trong phòng trọ ở quận Bình Thạnh (TP HCM), cơ quan công an cho biết nghi can Phạm Quang Tiến (SN 2000, trú tại 132 khu phố Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai) đã tử vong. Thi thể của Tiến vừa được người dân phát hiện tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc khu vực đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh. Nạn nhân bị sát hại là chị Phạm Trần Tú Uyên (SN 2000, quê ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Tại hiện trường, công an tìm thấy 1 con dao 5cm màu vàng nhưng không thấy lưỡi dao và 1 con dao bầu cán gỗ 25cm. Trước đó vào sáng 8/7, bạn cùng phòng trọ với chị Uyên từ quê lên đến phòng trọ trong hẻm 325 đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) thì phát hiện nạn nhân nằm gục chết trong vũng máu ở phòng trọ. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân Uyên tử vong do thương tích là nhiều vết đâm ở bụng và ngực (Ảnh: Nghi can Phạm Quang Tiến) Trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực, công an đưa Tiến vào diện tình nghi số 1. Qua đó xác định, trong khoảng thời gian từ 8h - 8h10 cùng ngày, đối tượng có vào phòng chị Uyên rồi bỏ đi. Khi khoanh vùng được nghi can gây án, công an tổ chức thành nhiều tổ truy xét. Lần theo dấu vết, đến tối 8/7, công an tìm thấy xe gắn máy của Tiến tại khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rồi phát hiện thanh niên này tử vong tại đây. Công an bước đầu nhận định, do mâu thuẫn tình cảm, Tiến đã ra tay sát hại người yêu rồi tự vẫn. Cụ thể, Tiến nghi ngờ Uyên có người khác nên đã ra tay sát hại. Trước đó vào tối 7/7, Tiến với nạn nhân có cãi nhau. Khi xảy ra vụ việc, thanh niên này đã dọn hành lý đi khỏi dãy trọ. Thời gian trước, Tiến sống ở ngay tầng phía dưới cùng khu trọ với Uyên. Nạn Uyên đang là sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM). Bạn cùng lớp của nạn nhân chia sẻ: "Uyên là cô gái xinh xắn, sống hòa đồng và năng nổ trong học tập. Nữ sinh thân thiết với một số bạn trong lớp, thường ít tham gia hoạt động của trường. 'Mùa hè xanh' năm nay, Uyên không tham gia, vì vậy khi biết vụ việc, không ai trong lớp dám tin vì nghĩ bạn đã về quê". Trước đó, Uyên đang là sinh viên năm thứ hai, bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng. Nơi xảy ra vụ án mạng là khu nhà trọ có khá đông sinh viên ở. Theo người nhà của Uyên, trước đó, nữ sinh này có xin phép ở lại ôn bài không về quê thăm gia đình vào cuối tuần và đến sáng 8/7, thì bị bạn trai sát hại tại phòng trọ.

