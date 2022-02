Nữ sinh giỏi võ mất tích từ mùng 1 Tết ở Nghệ An hiện ra sao?

Liên quan đến vụ thiếu nữ xinh đẹp, giỏi võ mất tích từ mùng 1 Tết (1/2), Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với gia đình ông N.V.L đưa cháu Nguyễn Thị G (SN 2007, trú tại thôn 8, xã Quỳnh Giang) từ Hà Nội trở về nhà. Nữ sinh Nguyễn Thị G. trở về trong tình trạng sức khỏe bình thường, không bị đánh đập, xâm hại. Trước đó, từ ngày 1/2, Nguyễn Thị G (học sinh lớp 9) cùng một bạn gái rời nhà đi chơi. Đến tối cùng ngày không thấy con về, gia đình liên lạc nhưng không được nên đến nhà người bạn đi cùng để tìm kiếm. Khi đến nơi, người bạn đi cùng G. cho biết nữ sinh đã về nhà từ trước. Suốt nhiều ngày sau đó, gia đình ông Lệ cùng người thân đã đi tìm kiếm con khắp nơi, đến nhà những người bạn mà G. từng đến nhưng vẫn không thấy tung tích của con gái mình. Đến 17/2, sau nhiều ngày tìm kiếm không được, gia đình ông L. đã trình báo sự việc lên Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu và đăng lên MXH về sự việc mất tích này. Khi thông tin tìm kiếm mình được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, G. đã xem được và báo tin về nhà.Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến nữ sinh G. lại đi khỏi nhà ra tận Hà Nội suốt 20 ngày qua. Qua sự việc này, gia đình đã có thư cảm ơn lực lượng Công an xã Quỳnh Giang đã hỗ trợ, phối hợp trong quá trình tìm kiếm và đưa nữ sinh Nguyễn Thị G. trở về. >>> Xem thêm video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

