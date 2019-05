“Nữ quái” lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bật khóc

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Võ Thị Thu Hà (SN 1988), trú tại khối Lam Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Sông Thao (SN 1982), trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, trước đó, bị cáo Nguyễn Sông Thao đã bị TAND TP.Đà Nẵng xử phạt 10 năm tù cũng về tội danh trên và đang thi hành án.

Anh Hà Văn Đại, chồng bị cáo Hà đưa hai đứa con nhỏ đến tòa. Nhìn thấy con, bị cáo Hà đã bật khóc như một đứa trẻ. Anh Đại đến dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng.

Bị cáo Hà và Thao ở phiên tòa. Từ năm 2015 – 2017, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hồ Thị Thu Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ tục xin việc vào quân đội, du học và xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Úc, …Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà Võ Thị S. và bà Văn Thị T., cùng trú tại thị trấn Nam Đàn, Hà đã liên tục chiếm đoạt số tiền của họ là 617 triệu đồng.

Trong vụ án này, CQĐT còn phát hiện Nguyễn Sông Thao, Giám đốc công ty Cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh thông qua thủ đoạn tương tự và lợi dùng Hà, hắn đã chiếm đoạt của bà Võ Thị S. số tiền 242 triệu đồng vào năm 2016. Cụ thể vào tháng 11/2015, bà đến thăm bố chồng Hà đang bị ốm. Qua hỏi thăm, Hà biết được con gái bà S. học xong nhưng chưa có việc làm. Hà nói với bà S. mình có thể xin vào biên chế bộ đội như phải mất tiền “bôi trơn” 265 triệu đồng và phải cọc trước 60 triệu đồng. Bà S. đã nhờ Hà giúp. Sau khi nhận tiền 60 triệu đồng từ bà S., Hà xuống TP.Vinh gặp người phụ nữ tên Vân nhờ giúp tuy nhiên người phụ nữ này đòi 800 triệu đồng. Do số tiền bà Vân yêu cầu quá lớn, biết không làm được, Hà cố tình không trả số tiền trên cho bà S. mà sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Hà đã tự tay viết giấy cam kết và giấy biên nhận tiền giả mạo mang tên Trần Quang B., đang công tác ở Quân khu 4, tỉnh Nghệ An để đánh lừa bà S. Để tạo niềm tin, Hà đã tự biên soạn nội dung, lấy chữ ký trên mạng quyết định quân nhân nữ mang tên con gái bà S. Tuy nhiên, quá thời gian nhập học, bà S. gay gắt đòi nợ Hà đã viết mảnh giấy cam kết giả mạo có chữ ký ông B. và hứa vào 26/2/2017 sẽ trả. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thu Hà 12 năm tù, Nguyễn Sông Thao 6 năm tù (cộng bản án trước 10 năm, tổng hình phạt 16 năm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 3/2016, bà S. tiếp tục đến nhà Hà chơi. Hà cho biết chạy cho con gái đi Úc sẽ nhiều tiền hơn vào quân đội, chi phí đi Úc 500 triệu đồng, cọc trước 66 triệu đồng. Khi nhận tiền, Hà tiêu xài vào việc cá nhân. Tiếp đó, Hà biện đủ lý do để bà S. nộp 210 triệu đồng để đi Úc.



Bằng thủ đoạn gian dối đó, cũng khoảng thời gian trên, Hà đã chiếm đoạt thêm của bà S. số tiền 263 triệu đồng để chạy việc cho cháu bà S. Biết chồng bà S. đang có nhu cầu. Để con mồi tin tưởng, Hà đã cấu kết với Thao, bằng các phương thức lừa đảo trên để lừa đảo bà S. Cặp đôi này nói sẽ chạy XKLĐ cho chồng bà S. sang Úc. Bà S. đã nộp số tiền 326 triệu đồng. Số tiền Thao chiếm đoạt bà S. là 242 triệu đồng, Hà chiếm đoạt 84 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hà và Thao chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên, Hà còn lừa đảo bà Văn Thị Th. số tiền 60 triệu đồng để chạy cho con gái đi du học tại Úc.