Chân dung siêu mẫu sở hữu biệt thự 170 tỷ mới bị thiêu rụi

Tin tức về đám cháy thiêu rụi hoàn toàn dinh thự trị giá 7 triệu USD (khoảng 170 tỷ đồng) của nữ diễn viên kiêm người mẫu Cara Delevingne khiến dư luận thế giới bàng hoàng. Nguyên nhân đám cháy bước đầu được đưa ra là do chập điện. Ảnh: CNN Cara Delevingne sinh năm 1992 là nữ siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng thế giới. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai nhỏ trong bộ phim chuyển thể của Anna Karenina. Ảnh: CNN Trong lĩnh vực thời trang, cô từng xuất sắc được trao giải “Người mẫu của năm” tại Giải thưởng Thời trang Anh quốc. Ảnh: IGNV Siêu mẫu Cara Delevingne từng được biết đến là cựu thiên thần bốc lửa, cá tính bậc nhất hãng nội y Victoria's Secret. Ảnh: IGNV Siêu mẫu người Anh nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên khắp các sàn diễn và các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới từ khi mới 10 tuổi. Ảnh: IGNV Cara Delevingne là nữ siêu mẫu được trả lương cao nhất nước Anh từ năm 2018. Cô sở hữu tài sản ròng gần 28 triệu USD. Ảnh: IGNV Hiện tại, ngoài làm mẫu và đóng phim, Cara còn kinh doanh thành công lĩnh vực bất động sản. Ảnh: IGNV Ngoài doanh nghiệp riêng Cara & Co, cô làm giám đốc của công ty bất động sản gia đình - Harvey White Properties Ltd. Ảnh: IGNV Ở tuổi 32, nữ siêu mẫu đã sở hữu khối tài sản đáng nể. Ảnh: IGNV Cô sở hữu chiều cao 1m77 cùng đôi chân thon thả, khuôn mặt cá tính với chiếc mũi cao, cặp lông mày đen rậm, đôi mắt xanh đặc trưng. Ảnh: IGNV Nhan sắc đẹp lạ với gương mặt lạnh lùng chính là những yếu tố tạo nên nét đặc trưng của Cara Delevingne. Ảnh: IGNVXem video: Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy biệt thự 170 tỷ. (nguồn: ET Online):

