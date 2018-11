Nói đùa có bom trong hành lý, hai nữ hành khách Việt Nam bị giữ tại Malaysia

Cụ thể ngày 22/11, trong khi làm thủ tục lên chuyến bay VN680 từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Hà Nội, khi nhân viên sân bay tại Kuala Lumpur hỏi hành lý mang theo những gì, thì một trong hai nữ hành khách Việt Nam đã hai lần trả lời “có bom”.

Sự việc đã được thông báo đến nhân viên của Vietnam Airlines đang đứng tại quầy và quản lý sân bay. Nhà chức trách tại sân bay này đã cách ly hành lý và hai vị khách trên để kiểm tra hành lý và hỏi thông tin. Dù kiểm tra hành lý không phát hiện bom, hai vị khách vẫn bị tạm giữ để thẩm vấn.

Đến sáng nay, 26/11, hai nữ hành khách vẫn đang bị cảnh sát Malaysia tạm giữ để điều tra. Thông tin cho biết hai nữ hành khách trên có thể bị đưa ra toà và xử theo quy định hoặc trục xuất về Việt Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Vietnam Airlines đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nhưng phía Đại sứ quán cho biết chưa nhận được thông tin từ phía Malaysia.

Trước đây từng xảy ra một số trường hợp tương tự tại Việt Nam khi hành khách dọa có bom trong hành lý. Những hành khách này đều bị giữ lại không được phép thực hiện chuyến bay và bị xử phạt hành chính theo quy định, thậm chí cấm bay.

Các hãng hàng không thường khuyến cáo hành khách việc nói đùa mang bom là trái với quy định pháp luật, gây tác hại to lớn.

Mới đây, một hành khách người Nhật Bản trong khi làm thủ tục hàng không đi chuyến bay VN320 từ Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Kansai (Nhật Bản), hành khách này đã nói với nhân viên phục vụ mặt đất là “có lựu đạn trong hành lý ký gửi”. Ngay sau đó, hành khách này đã bị kiểm tra hành lý, đồng thời xử phạt 4 triệu đồng.