Nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Rợn người kế hoạch bắn công an phường

Ngày 29/7, tại Công an quận Đống Đa, hai đối tượng nghi can trong vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh đã có những lời khai ban đầu về kế hoạch vụ cướp cũng như nổ súng nếu có người ngăn cản. Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ cướp. Ngọc từng là Giám đốc GNN Express, đơn vị chuyển phát nhanh từng xin

"được đi ở tù" khi công ty phá sản. Đồng phạm là Phùng Hữu Mạnh, (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Mạnh là đối tượng không nghề, ham cờ bạc dẫn đến nợ nần tiền bạc. Thấy Ngọc rủ cướp ngân hàng, Mạnh “ok” ngay và cùng đồng bọn gây án. Ngọc và Mạnh có mối quan hệ quen biết từ năm 2018. Do đang “tá túc” tại một căn hộ trong tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phía trên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, Ngọc nắm khá rõ hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng ngày nên cả hai quyết định cướp luôn ngân hàng này. Cả hai lên kế hoạch khá chi tiết trước khi đi cướp. Theo đó, Ngọc lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng để làm phương tiện gây án. Khẩu súng có 13 viên đạn, trong đó chúng lên kế hoạch 1 viên dùng để bắn công an phường, viên thứ 2 dùng để bắn khách hàng đến giao dịch - Mạnh khai tại cơ quan công an về kế hoạch nổ súng. Khi cả hai bước vào cướp, công an phường ngồi gần đó định lao vào ôm Mạnh nhưng nghi can này ấn anh công an xuống và bảo ngồi im. Theo Mạnh, nếu lúc đó anh công an đứng dậy thì theo đúng kế hoạch trước đó, công an phường sẽ bị bắn. Sau đó, Ngọc bắn phát súng chỉ thiên để đe dọa toàn bộ người trong phòng giao dịch, rồi đưa cho Mạnh quả mìn giả. Mạnh hô lên, tất cả đây là mìn. (Ảnh bản lời khai của hai đối tượng). Tiếp đến, Ngọc cầm súng và quăng balo, vứt tiền ra ngoài để Mạnh cho vào. Sau đó, các đối tượng chạy trốn, thay quần áo và di chuyển về một nhà nghỉ đã được Ngọc thuê trước để chia tiền rồi trở về nhà. Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại đối tượng này sử dụng. Theo thông tin của CATP Hà Nội cung cấp, sau chưa đầy 36 tiếng xảy ra vụ cướp ngân hàng BIDV rạng sáng 29/7, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại Hà Nội và Hải Phòng. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Đối tượng cướp ngân hàng BIDV khai tại công an.

