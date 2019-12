Nổ ở nhà máy Lilama Hải Dương, 6 người thương vong: Hiện trường kinh hoàng, lộ nguyên nhân?

Thông tin mới nhất liên quan vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 (Công ty Cổ phần Lilama 69/3, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương, chiều ngày 16/12, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.



“Hiện các cán bộ An toàn Lao động thuộc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương đang tiến hành làm rõ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động này cơ quan công an đang làm và đoàn của Sở LĐ,TBXH tỉnh cũng đang làm. Khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí”, ông Vũ Hồng Khiêm cho biết.

Hiện trường vụ nổ.

Nói về việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, ông Vũ Hồng Khiêm cho biết, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương đã phối hợp đến thăm viếng các nạn nhân tử vong. Đối với các nạn nhân bị thương, ngay khi xảy ra sự việc, Sở đã đến thăm các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, còn một trường hợp hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Sở đang bố trí để phối hợp nhưng thời điểm này vẫn chưa lên được.

Cùng thời điểm trên, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Lilama 69/3 cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên hiện vẫn đang được cơ quan công an làm rõ. “Bây giờ chúng tôi vẫn đang chờ các cơ quan chức năng làm việc, kiểm tra”, vị lãnh đạo Công ty này cho biết.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm sáng 17/12 cho biết, hiện khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động trên vẫn đang được niêm phong để phuc vụ điều tra, các khu vực khác của Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 vẫn hoạt động bình thường.

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc, khu vực xảy ra vụ nổ đã được căng dây, những tấm tôn quanh nhà xưởng và mái xưởng thủng hàng trăm chỗ do những mảnh vỡ bắn ra khi xảy ra vụ nổ.

Chiếc bình oxy hóa lỏng sau vụ nổ nằm tại hiện trường.

Tại hiện trường có một bình oxy hóa lỏng được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên. Trên bình oxy hóa lỏng này ghi rõ những dòng chữ cảnh báo như khí oxy hóa lỏng có nhiệt độ lạnh rất sâu và áp suất thiết đặt dưới điều kiện làm việc của van an toàn. Khí oxy thúc đẩy quá trình cháy mãnh liệt. Các chất dễ cháy khi tiếp xúc với oxy hóa lỏng có thể phát nổ khi có nguồn lửa hoặc tác động trực tiếp, có thể rất nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố. Để tránh xa nơi dầu mỡ, chất đốt, sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành quốc gia “TCVN” và các tiêu chuẩn an toàn, bảng dữ liệu an toàn quốc tế...

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Lilama 69/3 cho thấy, thời điểm xảy ra vụ nổ, tổ chế tạo gia công thiết bị thuộc phân xưởng cơ khí số 2 do ông Phạm Mạnh Cường (SN 1982) làm tổ trưởng triển khai thực hiện công việc lắp ráp các trục vào vòng bi chân đế của cấu kiện. Nhóm làm việc gồm 7 người thực hiện nhiệm vụ lắp ráp 4 trục thép vào các vòng bi của cấu kiện. Trong quá trình thao tác đã xảy ra cháy nổ tại khu vực thi công làm nhiều công nhân bị tai nạn.

Dư luận đặt câu hỏi, việc sử dụng bình oxy hóa lỏng trong thao tác trên của các công nhân có đúng với tiêu chuẩn hiện hành quốc gia “TCVN” và các tiêu chuẩn an toàn, bảng dữ liệu an toàn quốc tế? Nếu thực hiện không đúng dẫn đến sự cố thì trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Lilama 69/3 cho biết, hiện công ty đang tiến hành kiểm soát lại quá trình thực hiện.

Những lỗ thủng trên các tấm tôn xung quanh xưởng... Và trên mái xưởng.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 12/12, tại Phân xưởng cơ khí 2, Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 xảy ra vụ nổ thùng phuy chứa oxy hóa lỏng khiến 1 công nhân tử vọng tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện và 4 người bị thương.

Vào thời điểm trên một tổ công nhân ở trong phân xưởng cơ khí đang thực hiện công việc làm lạnh 4 trục để lắp ráp vào vòng bi chân đế của cấu kiện của thiết bị máy thì xảy ra nổ thùng phuy chứa oxy hoá lỏng. Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981, trú ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tử vong tại chỗ. Anh Phạm Văn Nhất (SN 1982, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là quản đốc của phân xưởng bị thương và đã tử vong sau đó ở bệnh viện.

4 công nhân bị thương gồm Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1982, trú ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương là tổ trưởng; các công nhân Phạm Văn Chức (sinh năm 1965, trú ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ), Nguyễn Văn Bền (sinh năm1990, trú ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc) và Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1978, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) bị thương nặng.