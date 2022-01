Những vụ nuôi nhốt, buôn bán Hổ rúng động tại Việt Nam

Sáng 4/8/2021, lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) cùng ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện 17 con hổ trưởng thành (mỗi con nặng hơn 200kg) đang được nuôi nhốt. 17 con hổ được gây mê, rồi vận chuyển đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên có 8/17 con hổ đã chết, được bảo quản đông lạnh. Ngày 1/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe), Nguyễn Văn Lai (SN 1967) khi đang vận chuyển 7 cá thể hổ đang sống có tổng trọng lượng khoảng 33kg. Đối tượng khai nhận số hổ con nói trên được đựng trong 4 sọt nhựa các loại và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được vận chuyển từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An tiêu thụ. Ngày 5/2/2021, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xét xử vụ án nuôi nhốt trái phép 2 cá thể hổ đối với Cao Xuân Lượng (xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Mức án Lượng phải nhận là 2 năm tù nhưng dược hưởng án treo. Đêm 19/1/2021, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn khám xét nhà ông Đinh Nhật Nghệ (SN 1972, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm) và phát hiện một cá thể hổ nặng 250kg trong tình trạng đã chết. Con hổ được xác định bị trích điện. Sau gần 1 ngày bỏ trốn, ông Nghệ đã đến cơ quan công an đầu thú. Ông Nghệ khai mua con hổ từ Nghệ An đưa về nhà để nấu cao hổ nhưng chưa kịp thì bị bắt. Ngày 14/9/2019, Nguyễn Nhật Hồng (37 tuổi) và Nguyễn Thái Chiến (27 tuổi) cùng trú ở Hương Sơn, Hà Tĩnh bị bắt quả tang khi đang lái ô tô chở 1 con hổ còn sống, nặng khoảng 240kg được nhốt trong lồng sắt. Hai người này khai vận chuyển con hổ từ Nghệ An giao cho Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, tạm trú phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi bị bắt, Minh khai nhận mua con hổ này của 1 người đàn ông tên Trình ở Nghệ An và thuê Nhật, Chiến vận chuyển ra TP. Cẩm Phả để nấu cao. Khám xét nơi ở của Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ đầu, 3 bộ da hổ và các vật dụng, nguyên liệu nấu cao. Ngày 13/1/2017, Công an tỉnh Nghệ An thu giữ 2 cá thể hổ và 1 cá thể sơn dương đông lạnh tại trang trại nuôi trâu bò của Nguyễn Hữu Huệ tại xóm 16 (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ngày 23/7/2019, Huệ cùng đồng phạm là Phan Văn Vui và Hồ Anh Tú bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển 7 cá thể hổ đông lạnh mang đi tiêu thụ. Theo lời khai của Huệ, 7 cá thể hổ này có nguồn gốc từ một trang trại ở Lào. Ngày 6/6/2018, kiểm tra xe ô tô do Hoàng Văn Thiên (SN 1991, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 7A, lực lượng chức năng phát hiện 5 cá thể hổ đã chết được bỏ trong thùng xốp. Tài xế khai nhận, 5 cá thể hổ trên là của Bùi Văn Hiếu (SN 1992, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu). Ngày 7/1/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B – 019.26, do anh Nguyễn Văn Hùng điều khiển, đi hướng Hạ Long- Móng Cái, phát hiện bắt quả tang Hoàng Đình Quân vận chuyển cá thể động vật hoang dã, quý hiếm gồm 5 cá thể Hổ đông lạnh đã chết; 1 kg bộ phận sinh dục của cá thể Hổ đực; 41 kg thịt Hổ đông lạnh... Ngày 6/11/2017, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vận chuyển trái phép một cá thể hổ 300kg còn sống. Trung khai cá thể hổ này được vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.

Sáng 4/8/2021, lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) cùng ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện 17 con hổ trưởng thành (mỗi con nặng hơn 200kg) đang được nuôi nhốt. 17 con hổ được gây mê, rồi vận chuyển đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên có 8/17 con hổ đã chết, được bảo quản đông lạnh. Ngày 1/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe), Nguyễn Văn Lai (SN 1967) khi đang vận chuyển 7 cá thể hổ đang sống có tổng trọng lượng khoảng 33kg. Đ ối tượng khai nhận số hổ con nói trên được đựng trong 4 sọt nhựa các loại và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được vận chuyển từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An tiêu thụ. Ngày 5/2/2021, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xét xử vụ án nuôi nhốt trái phép 2 cá thể hổ đối với Cao Xuân Lượng (xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Mức án Lượng phải nhận là 2 năm tù nhưng dược hưởng án treo. Đêm 19/1/2021, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn khám xét nhà ông Đinh Nhật Nghệ (SN 1972, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm) và phát hiện một cá thể hổ nặng 250kg trong tình trạng đã chết. Con hổ được xác định bị trích điện. Sau gần 1 ngày bỏ trốn, ông Nghệ đã đến cơ quan công an đầu thú. Ông Nghệ khai mua con hổ từ Nghệ An đưa về nhà để nấu cao hổ nhưng chưa kịp thì bị bắt. Ngày 14/9/2019, Nguyễn Nhật Hồng (37 tuổi) và Nguyễn Thái Chiến (27 tuổi) cùng trú ở Hương Sơn, Hà Tĩnh bị bắt quả tang khi đang lái ô tô chở 1 con hổ còn sống, nặng khoảng 240kg được nhốt trong lồng sắt. Hai người này khai vận chuyển con hổ từ Nghệ An giao cho Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, tạm trú phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi bị bắt, Minh khai nhận mua con hổ này của 1 người đàn ông tên Trình ở Nghệ An và thuê Nhật, Chiến vận chuyển ra TP. Cẩm Phả để nấu cao. Khám xét nơi ở của Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ đầu, 3 bộ da hổ và các vật dụng, nguyên liệu nấu cao. Ngày 13/1/2017, Công an tỉnh Nghệ An thu giữ 2 cá thể hổ và 1 cá thể sơn dương đông lạnh tại trang trại nuôi trâu bò của Nguyễn Hữu Huệ tại xóm 16 (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ngày 23/7/2019, Huệ cùng đồng phạm là Phan Văn Vui và Hồ Anh Tú bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển 7 cá thể hổ đông lạnh mang đi tiêu thụ. Theo lời khai của Huệ, 7 cá thể hổ này có nguồn gốc từ một trang trại ở Lào. Ngày 6/6/2018, kiểm tra xe ô tô do Hoàng Văn Thiên (SN 1991, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 7A, lực lượng chức năng phát hiện 5 cá thể hổ đã chết được bỏ trong thùng xốp. Tài xế khai nhận, 5 cá thể hổ trên là của Bùi Văn Hiếu (SN 1992, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu). Ngày 7/1/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B – 019.26, do anh Nguyễn Văn Hùng điều khiển, đi hướng Hạ Long- Móng Cái, phát hiện bắt quả tang Hoàng Đình Quân vận chuyển cá thể động vật hoang dã, quý hiếm gồm 5 cá thể Hổ đông lạnh đã chết; 1 kg bộ phận sinh dục của cá thể Hổ đực; 41 kg thịt Hổ đông lạnh... Ngày 6/11/2017, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vận chuyển trái phép một cá thể hổ 300kg còn sống. Trung khai cá thể hổ này được vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.