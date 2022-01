Những trường đại học tại Hà Nội mở cửa đón sinh viên sau Tết nguyên đán

ĐH Kinh tế Quốc dân: PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thông tin trường có kế hoạch sẽ đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung vào ngày 14/2. Đối với những sinh viên chưa được tiêm vắc xin đủ 2 mũi sẽ được tiêm ngay sau khi trở lại trường. Trong 3 tuần đầu tiên, các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 sẽ tới trường học tập trung; trong khi sinh viên năm thứ nhất sẽ học quân sự. Sau 3 tuần, nhà trường sẽ đón 100% sinh viên trở lại trường học tập trung. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản xử lý trong trường hợp xuất hiện F0 trong trường học. ĐH Bách khoa Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay sinh viên toàn trường chính thức đi học trực tiếp từ đầu tháng 3 tới. Nguyên nhân do tháng 2 trường đã có kế hoạch tổ chức thi trực tuyến hết học phần cho sinh viên. Do đó, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức khoảng từ 7/2, trường sẽ mở cửa cho những sinh viên phải thực hành tại các phòng thí nghiệm, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp với hiệu suất tối đa 1.000 sinh viên/ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các sinh viên khác sẽ dự thi trực tuyến. Trường ĐH Giao thông Vận tải: PGS. TS Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết sinh viên năm cuối, sinh viên năm đầu sẽ được đến trường học trực tiếp trước. Các khóa khác sẽ đến sau. Trường sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm qua mỗi tuần học. Theo đó, Trường ĐH Giao thông Vận tải chính thức mở cửa đón sinh viên từ ngày 14/2 theo lộ trình. Trường ĐH Ngoại thương: Trường này vừa công bố cho sinh viên trở lại trường bắt đầu từ 16/2. Tiến độ học tập của sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của các đơn vị quản lý đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội và của các cơ sở (Hà Nội, TPHCM). Trong trường hợp vì điều kiện dịch COVID-19 không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch này, trường sẽ có thông báo kịp thời. Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vừa ra thông báo về việc sinh viên trở lại trường học tập trung. Theo đó, sinh viên các hệ/bậc học chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14/2 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 và kế hoạch học tập đã thông báo. Khi trở lại trường học tập, sinh viên phải có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 do địa phương hoặc cơ sở y tế cấp. Trường hợp đang điều trị COVID-19 hoặc trong diện cách ly phải thông báo về khoa chủ quản để nhà trường có biện pháp hỗ trợ học trực tuyến. Ngoài ra, ký túc xá trường ĐH Văn hóa Hà Nội mở cửa từ ngày 12/2 để đón sinh viên trở lại trường. Trường ĐH Mở Hà Nội cũng quyết định mở cửa đón sinh viên từ ngày 14/2 tới.

