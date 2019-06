Những lý do cựu Thứ trưởng Bộ Công an xin hưởng án treo

Tại tòa, ông Bùi Văn Thành khẳng định vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo của mình. Cùng với đó, ông đưa ra các lý do để xin được hưởng án treo.

Bán bất động sản 129 Pasteur là chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương



Chiều 11.6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ"nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành công an theo kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo.

Cuối giờ chiều, HĐXX tập trung xét hỏi bị cáo Bùi Văn Thành – cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Nguyễn Vinh Quang cho biết – ông Thành liên quan chính trong việc bán dự án bất động sản 129 Pasteur, quận 3, TP HCM gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.

Theo đó, ngày 30.4.2015 Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua.

Ngày 28.5.2015, ông Bùi Văn Thành báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng cho Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Ngày 8.9.2015, Chính phủ đồng ý.

Ngày 25.1.2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng với giá hơn 294 tỷ đồng.

Ngày 26.1.2016, Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán với giá 300 tỷ đồng. Hai ngày sau, việc thanh toán hoàn tất.

Ngày 27.12.2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7.2.2018 là trên 517 tỉ đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 222 tỉ đồng.

Bị cáo Bùi Văn Thành. Ảnh: Cường Ngô

Trước bục khai báo, ông Bùi Văn Thành cho rằng, vào thời điểm bán tài sản này – ông với cương vị là Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách mảng hậu cần, kỹ thuật, trong đó liên quan đến hoạt động quản lý của Tổng cục IV. Ông cho rằng việc bán khối bất động sản này có chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương.

Khi văn bản được trình lên cấp trên, ông Thành cho biết – ông đã bút phê vào văn bản, gửi Tổng cục IV với nội dung: “Đề xuất đã được cấp trên đồng ý, đề nghị Tổng cục IV thực hiện theo chức năng tham mưu, đề xuất”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an xúc động khi nói về mẹ đã khuất

HĐXX hỏi: “Trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, bán tài sản 129 Pasteur, bị cáo Phan Văn Anh Vũ có liên hệ, trao đổi với bị cáo không?”. Bị cáo Thành khẳng định, không có.

“Bị cáo Nguyễn Hữu Bách - cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Phan Hữu Tuấn – cựu Trung tướng, cựu Phó tổng cục trưởng – Tổng cục V có trao đổi với bị cáo – trước khi ra văn bản Tổng cục V gửi lên Bộ Công an không?”, HĐXX truy vấn. Ông Thành nói, không.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng – ông không được chia chác, hưởng lợi cá nhân từ việc bán tài sản 129 Pasteur (Tổng cục IV bán). Ông đã khẳng định điều này trong các buổi thẩm vấn với cơ quan điều tra.

Cuối phần xét hỏi, bị cáo Bùi Văn Thành cho hay – ông giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong muốn của ông được hưởng án treo.

Năm lý do ông đưa ra; thứ nhất, chủ trương bán dự án 129 Pasteur – ông thực hiện ký tờ trình theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên; thứ hai, việc bán tài sản này để phát triển tiềm lực ngành; thứ ba, trên thực tế thẩm quyền thẩm định giá dự án này thuộc trách nhiệm của UBND TPHCM, không phải thẩm quyền của ông; thứ tư, dự án này đã được đưa ra khỏi sổ sách quản lý của Bộ Công an – HĐXX cân nhắc trách nhiệm của bị cáo; cuối cùng, trong phiên tòa sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nhưng bị cáo thấy công lao đóng góp của gia đình bị cáo nhiều – nên xin được xem xét thêm.

“Gia đình bị cáo là gia đình liệt sĩ. Ngoài ra sau khi sự việc này xảy ra, mẹ bị cáo đã qua đời, mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, ông Thành xúc động.