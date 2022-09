Những dự án cao tốc nghìn tỷ có hầm chui “mưa là lụt“

Cơn mưa lớn ngày 21/9/2022 khiến dọc tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua địa phận TP Hà Nội bị ngập úng, đặc biệt là nhiều điểm giao cắt hầm chui cao tốc bị ngập sâu khiến các phương tiện giao thông bị chết máy, hư hỏng, người dân qua lại khó khăn. Trên tuyến đường gom đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tại các vị trí giao cắt với các hầm chui, bộc lộ một số hư hỏng. Cụ thể: Tại vị trí nút giao hầm chui Đồng Trì (xã Tứ Hiệp) khi mưa thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, xuất hiện nhiều hố, ổ gà; thời tiết nắng thì bụi bẩn, không bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Mưa lớn cũng khiến các hầm chui tuyến đường Đại lộ Thăng Long qua địa phận huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai (Hà Nội) thường xuyên ngập sâu. Giao thông tại các hầm chui của Đại lộ Thăng Long luôn bị chia cắt cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Năm 2020, hầm chui dân sinh qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) lại ngập nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Nhiều mô tô, xe máy bị chết máy khi đi qua hầm chui dân sinh do bị ngập sâu. Theo phản ánh của người dân, nhiều hầm chui dân sinh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thi thoảng vẫn bị ngập nước mỗi khi có mưa lớn. Tình trạng này chưa được chủ đầu tư xử lý dứt điểm. Năm 2017, hầm chui dân sinh tại xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội) trên cao tốc Nhật Tân - Nội Bài thường bị ngập mỗi khi mưa về đã gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Hiện các hầm chui của tuyến cao tốc này cơ bản đã được khắc phục cống thoát nước nhưng vẫn thi thoảng xuất hiện tình trạng ngập úng, gây khó khăn đi lại cho người dân. Theo Báo Hải Dương phản ánh, năm 2021, hầm chui dân sinh qua đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua thị trấn Gia Lộc thường xuyên bị ngập và đọng nước. Những lúc mưa lớn kéo dài, có đoạn hầm ngập sâu từ 20-30 cm khiến việc lưu thông của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đa số hầm chui dân sinh qua đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện nay chưa được lắp đèn chiếu sáng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

