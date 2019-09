Những bế bối giáo dục rúng động dư luận từ đầu 2019

1. Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe Đồ Rê Mí: Bệnh viện Nhi TW cho biết cháu Nguyễn Tấn Lợi (SN 2016, quê Bắc Ninh) được đưa đến vào chiều tối 13/9, trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước. Trước đó cháu Lợi đã bị tài xế trường Đồ Rê Mí (có địa chỉ ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du) bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Đại tá Phạm Văn Lương - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết chiếc xe bỏ quên cháu bé được chỗ ở dưới bóng cây, trước cổng trường mầm non, bên cạnh đó cửa chiếc ô tô này hở 10cm nên cháu bé đã may mắn sống sót. 2. Học sinh lớp 1 trường GateWay tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô: Vụ việc xảy ra vào chiều 6/8, khi vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nhận tin từ Trường PTLC Gateway thông báo con trai mình là Lê Hoàng Long học lớp 1 bị ngủ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường đã tử vong sau khi đưa vào bệnh viện E Hà Nội. 3. Giả mạo thanh tra Bộ GD&ĐT, dọa tống tiền giáo viên: Mới đây, tỉnh Sơn La phát đi thông báo về việc có đối tượng Nguyễn Tuấn Anh giả mạo thanh tra Bộ GD&ĐT gọi điện đe dọa cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nhằm tống tiền. 4. Gian lận thi cử tại Sơn La: Vừa qua, Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Danh sách này gồm nhiều công chức đang công tác trong ngành giáo dục và công an. Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, các bị can đã nhận thông tin của các thí sinh như: họ tên, số báo danh, số phòng thi, mã đề thi, môn thi và điểm thi các môn cần đạt được... của 44 thí sinh để nâng điểm. (Ảnh: T.L.) Theo kết quả chấm thẩm định, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây, có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm tổng 3 môn. (Ảnh: Danh Trọng). 5. Hiệu trưởng trường nội trú bớt xén khẩu phần ăn học sinh ở Sơn La: Ông Lò Xuân Dừa - Hiệu trưởng trường nội trú Phù Yên bị giáo viên tố cáo một loạt sai phạm và bớt xén khẩu phần ăn của các em học sinh. 6. Thầy giáo xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8: Ngày 21/4, Công an xã Thượng Hà,huyện Bảo Yên, Lào Cai nhận được tin báo của người thân nữ sinh H.T.H (14 tuổi, trú tại địa bàn, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) tố cáo về việc bị thầy giáo N.V.A (SN 1983, là giáo viên dạy tin học tại trường) xâm hại tình dục. 7. Thầy giáo “gạ tình” học sinh trường THPT chuyên Thái Bình: Vào ngày 5/3, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã cho thanh tra xuống làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Thái Bình. Do thầy giáo tên N.Đ.T là Chủ nhiệm một lớp 10 tại trường THPT Chuyên Thái Bình đã có hành động gửi tin nhắn “gạ tình” 1 nữ sinh học tập tại trường. 8. Thầy giáo bị tố dâm ô 13 nữ sinh tiểu học: Ngày 1/3, thầy M một giáo viên trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bị tố sàm sỡ 13 em học sinh (Ảnh: Báo Bắc Giang).

