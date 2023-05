Nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau thì bị công an bắt

Ngày 7/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng có năm sinh từ 1999 đến năm 2006 về hành vi Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự, các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng khi bị Công an bắt giữ.

Trước đó, Trần Thế Văn (SN 2005, trú tại thôn Đồng Trắng, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn) và Dương Văn Tú (SN 2005, trú tại thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn) đi chơi tại khu vực quảng trường thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Tại đây, có xảy ra mâu thuẫn, xô xát, chửi nhau với nhóm của Lã Hiểu Phong (SN 2006, trú tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn). Sau đó Dương Văn Tú đã liên lạc với La Hiểu Phong qua mạng xã hội Facebook và hẹn nhóm của Phong gặp mặt tại đầu cầu Chũ mới trên tuyến tỉnh lộ 289 thuộc địa phận thôn Thủ Dương, (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn), vào tối ngày 26/2/2023 để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Đồng thời, Dương Văn Tú và Trần Thế Văn đã nhắn tin rủ một số người cùng tham gia nhóm để đi đánh nhau. Những người được rủ đi đánh nhau đã rủ thêm bạn bè cùng tham gia nhóm của Tú và Văn, gồm có 21 đối tượng (có năm sinh từ 1999 đến 2008). Khi các đối tượng tụ tập tại khu vực được hẹn và chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Nam Dương kịp thời phát hiện ngăn chặn.

Qua công tác điều tra xác minh, mặc dù các đối tượng nêu trên chưa thực hiện hành vi gây thương tích cho ai, nhưng đã chuẩn bị các công cụ, phương tiện nhằm mục đích, đánh nhau gây thương tích, đã được Cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn. Xét hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm, do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn ra Quyết định khởi tố các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Lục Ngạn đề nghị người dân có con em đang trong độ tuổi thành niên phải có biện pháp giáo dục, quản lý, nhằm phòng ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật, không để xảy ra các trường hợp tương tự như trên.