Nhóm đối tượng diễn cảnh “nóng” livestream có thể bị xử lý thế nào?

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua ứng dụng QQlive (một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc). Trong số các đối tượng tham gia thực hiện có người dưới 16 tuổi và đang mang thai, nhiều đối tượng là người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này là công khai, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và có dấu hiệu của nhiều tội danh nên việc cơ quan điều tra phát hiện, xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, sử dụng người dưới 18 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Những hình ảnh gợi dục, cảnh quan hệ tình dục hoặc các hình ảnh, động tác phản cảm, khơi gợi ham muốn bản năng thấp hèn là những văn hóa phẩm đồi trụy, những văn hóa phẩm này có thể tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của nhiều người, đặc biệt là với các bạn trẻ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Người thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đặc biệt là truyền bá trên mạng internet sẽ có những tác động tiêu cực đối với xã hội, có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Người thực hiện hành vi này trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cụ thể Điều 326 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau: Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển…. nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 BG - dưới 05 GB; Ảnh có số lượng từ 100 - dưới 200 ảnh; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 - dưới 100 đơn vị; Phổ biến cho từ 10 - 20 người; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Luật sư Cường phân tích, mức hình phạt cao nhất của tội danh này đến 15 năm tù. Ngoài hình phạt chính thì người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 05 - 30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm. Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ ảnh hưởng đến văn hoá, tư tưởng, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, tác động tiêu cực đến nhận thức và hình thành nhân cách của giới trẻ, là nguyên nhân tác động làm phát sinh các hành vi xâm hại tình dục, băng hoại đạo đức xã hội. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là các đối tượng sử dụng tính năng phát trực tiếp trên mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đây là phương thức thủ đoạn phạm tội mới gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội nên việc phát hiện, xử lý đối với các đối tượng này là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Điều đáng chú ý là các đối tượng này còn sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nên hành vi này cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Người thực hiện hành vi dụ dỗ lôi kéo người dưới 18 tuổi vào mục đích khiêu dâm sẽ bị xử lý hình sự theo điều 147 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ làm rõ số tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào công quỹ nhà nước. Đồng thời có những cảnh báo, cảnh tỉnh đối với các đối tượng khác, có những giải pháp ngăn chặn để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.